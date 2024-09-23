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Луис де ла Фуэнте относительно возможной забастовки футболистов: Сейчас самое время заняться этим вопросом, потому что матчей очень много
Испанец также не прошел мимо темы большого количества игр
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время все чаще появляются сообщения о забастовке футболистов - реальной угрозе, которая находит все больше сторонников. Некоторые тренеры не обошли эту тему, в частности Луис де ла Фуэнте, тренер сборной Испании. Наставник "фурии роха" проанализировал текущую ситуацию и высказать свое мнение относительно календаря, который ставит футбол национальной сборной в центр внимания.
"Сейчас самое время заняться этим вопросом, потому что матчей очень много, но когда составляются календари, ни у кого не возникает никаких проблем. Минуты, которые игрок проводит в составе сборной в течение года, составляют лишь 3%. Было бы интереснее вести диалог заранее, чтобы до этого не дошло. Я всегда ставил здоровье на первое место, мне интересна эта проблема", - цитирует Луиса де ла Фуэнте Relevo.
Добавим, что у "Барселоны" семь игроков находятся в лазарете, а капитан команды Марк-Андре тер Штеген рискует пропустить сезон из-за разрыва надколенного сухожилия, которое он получил во вчерашнем матче с "Вильярреалом".
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