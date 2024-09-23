Стало известно, когда вернётся на поле Камавинга

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил сроки восстановления полузащитника "сливочных" Эдуардо Камавинги.

"План Камавинги состоит в том, чтобы он тренировался с командой, начиная с четверга.

Мы отдохнем после завтрашнего матча, он будет тренироваться в четверг и станет доступен к дерби", - приводит слова Анчелотти пресс-служба "сливочных".