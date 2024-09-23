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Стало известно, когда вернётся на поле Камавинга

Испания

Уже на этой неделе

Стало известно, когда вернётся на поле Камавинга

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил сроки восстановления полузащитника "сливочных" Эдуардо Камавинги.

"План Камавинги состоит в том, чтобы он тренировался с командой, начиная с четверга.

Мы отдохнем после завтрашнего матча, он будет тренироваться в четверг и станет доступен к дерби", - приводит слова Анчелотти пресс-служба "сливочных".

Таким образом, Камавинга пропустит следующий поединок против "Алавеса", но попадет в заявку на воскресную игру с "Атлетико".

Напомним, что в нынешнем сезоне Эдуардо не провёл ещё ни единого матча.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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