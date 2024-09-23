Барселона в финансовых затруднениях: Лапорта едет в Мадрид решать проблемы

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отправится в Мадрид на встречу с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом, чтобы обсудить финансовое положение клуба.

Несмотря на предыдущие заявления об улучшении финансовой ситуации, "Барселона" все еще имеет серьезные ограничения по зарплатам. Клуб не может свободно работать на трансферном рынке, что создает дополнительные трудности для усиления состава.

Лапорта намерен убедить Тебаса в том, что команда делает все возможное для решения финансовых проблем.