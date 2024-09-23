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Барселона в финансовых затруднениях: Лапорта едет в Мадрид решать проблемы

Испания

Лапорта и Тебас встретятся, чтобы обсудить финансовую ситуацию клуба

Барселона в финансовых затруднениях: Лапорта едет в Мадрид решать проблемы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отправится в Мадрид на встречу с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом, чтобы обсудить финансовое положение клуба.

Несмотря на предыдущие заявления об улучшении финансовой ситуации, "Барселона" все еще имеет серьезные ограничения по зарплатам. Клуб не может свободно работать на трансферном рынке, что создает дополнительные трудности для усиления состава.

Лапорта намерен убедить Тебаса в том, что команда делает все возможное для решения финансовых проблем.

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Жоан Лапорта Барселона Хавьер Тебас
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 17:42
50 років живуть в Україні, але мову вивчити не можуть.... тупоголові дурні....
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Комментарии 5
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 17:42
50 років живуть в Україні, але мову вивчити не можуть.... тупоголові дурні....
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0
0
storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 17:30
Есть подозрение, что общая сумма долга выше чем то что озвучивают официально. Не удивлюсь если сумма уже превышает 3 млрд евро.
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storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 17:25
Ахахаа..а чего ла шморта в Мадрид подался. У путаLонцев же все хорошо, прямо финансовый прорыв. А когда шмеське 560 млн евро заплатили, бабками взятыми в кредит, чего в малрид не ездили. Гнать этого афериста с Мадрида сцаными тряпками, шмарса клуб банкрот и вонючий труп.
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Dr. House (Поділля)
23.09.2024 в 16:49
Мабуть везе два мішка готівкових євро, щоб переконати Тебаса, що в путал@ни немає фінансової скрути
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Вarcelinius
23.09.2024 в 17:14
перес же в своё время возил, почему бы и Лапорте не отвезти?
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