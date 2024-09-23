Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ла Лиги: Слава Богу, что Барселона летом не подписала больше игроков
Испанский клуб хорошо стартовала в новом сезоне Ла Лиги
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" хорошо стартовала в новом сезоне высшего дивизиона Испании. Такое блестящее начало не оставило равнодушным президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.
"Слава Богу, что "Барселона" летом не подписала больше игроков, иначе они бы тогда выигрывали матчи со счетом 10:0. Они являются претендентами на титулы Ла Лиги и Лиги Чемпионов", - отметил Тебас.
Сейчас "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 18 очков. На втором месте находится мадридский "Реал" - 14 баллов.
Популярное сейчас
- "Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам
- Довбик обратился к болельщикам после победы в матче Серии А
- Довбик забил второй гол за Рому, Кривбасс и Полесье потеряли очки, драма в матче Сити с Арсеналом. Главные новости за 22 сентября
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО