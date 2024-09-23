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Президент Ла Лиги: Слава Богу, что Барселона летом не подписала больше игроков

Испания

Испанский клуб хорошо стартовала в новом сезоне Ла Лиги

Президент Ла Лиги: Слава Богу, что Барселона летом не подписала больше игроков

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Барселона" хорошо стартовала в новом сезоне высшего дивизиона Испании. Такое блестящее начало не оставило равнодушным президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

"Слава Богу, что "Барселона" летом не подписала больше игроков, иначе они бы тогда выигрывали матчи со счетом 10:0. Они являются претендентами на титулы Ла Лиги и Лиги Чемпионов", - отметил Тебас.

Сейчас "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 18 очков. На втором месте находится мадридский "Реал" - 14 баллов.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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