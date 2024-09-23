Президент Ла Лиги: Слава Богу, что Барселона летом не подписала больше игроков

"Барселона" хорошо стартовала в новом сезоне высшего дивизиона Испании. Такое блестящее начало не оставило равнодушным президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

"Слава Богу, что "Барселона" летом не подписала больше игроков, иначе они бы тогда выигрывали матчи со счетом 10:0. Они являются претендентами на титулы Ла Лиги и Лиги Чемпионов", - отметил Тебас.