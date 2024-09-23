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Барселона хочет заменить травмированного тер Штегена. Клуб может подписать бывшего голкипера Реала

Испания

Клубу нужен новый вратарь

Барселона хочет заменить травмированного тер Штегена. Клуб может подписать бывшего голкипера Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Травма голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, полученная в матче против "Вильярреала", заставила каталонский клуб срочно искать замену своему игроку.

По данным испанских Football-Еѕраpana, одним из главных кандидатов на эту роль является бывший голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас, который сейчас является свободным агентом.

Напомним, Тер Штеген прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока полный разрыв надколенного сухожилия в правом колене.

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Барселона Реал (Мадрид) Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Football-Еѕраpana
Опубликовал: Екатерина Власова
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