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Барселона хочет заменить травмированного тер Штегена. Клуб может подписать бывшего голкипера Реала
Клубу нужен новый вратарь
Getty Images/Global Images Ukraine
Травма голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, полученная в матче против "Вильярреала", заставила каталонский клуб срочно искать замену своему игроку.
По данным испанских Football-Еѕраpana, одним из главных кандидатов на эту роль является бывший голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас, который сейчас является свободным агентом.
Напомним, Тер Штеген прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока полный разрыв надколенного сухожилия в правом колене.
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Источник:Football-Еѕраpana
Опубликовал: Екатерина Власова
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