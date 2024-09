Стать Антонио Рюдигером: война в Сьерра-Леоне, барбекю с Анчелотти и расисты на каждой трибуне

Быть Антонио Рюдигером — это не только хорошо играть в футбол, но и понимать истинную цену вещей.

Такому не научат книги — это надо прожить на собственной шкуре. Родиться в гетто на окраине Берлина; видеть, как твоих сверстников автобус везет на экскурсию, а тебя не взяли, потому что у матери не хватило денег.

Ну, ничего, возьмут в следующий раз.

А там и кроссовки купят новые. Отец уже на них собирает; пару месяцев — и будут.

Наверное, если бы он десятилетний увидел коллекцию обуви, которую собрал через двадцать лет, то сошел бы с ума от счастья.

***

Сьерра-Леоне - будто проклятый край.

Все 90-е там шла война между якобы законным правительством и повстанцами из Объединенного революционного фронта, где настоящей целью были не кабинеты, а залежи алмазов.

ООН якобы пыталась помочь, и мир несколько раз якобы заключали, но миллионные лагеря беженцев только разрастались.

Матери Рюдигера повезло — она оказалась в Германии, а там вышла замуж за темнокожего Матиаса, который уже имел паспорт ЕС.

Жили в мигрантском районе Нойкельн, где грязно, бедно и часто страшно, но после Африки они оба считали свою панельку раем, и тому же учили маленького Тони, которого отец назвал в честь любимого актера — Бандераса.

В Нойкельне жизнь встречала его не так приветливо.

Как-то он подростком подошел помочь бабушке донести пакеты с продуктами до ее дома, а та давай кричать:

В школе они так и говорили — ниггер.

Возвращаться в Африку на дерево — самое цензурное из того, что кричали в след.

Он часто дрался из-за этого — порой побеждал, а бывало и возвращался домой в синяках и крови.

Мечтал ли Тони когда-то представлять Германию на уровне сборных?

А вы догадайтесь.

***

В Нойкельне если и мечтают о чем-то, то вырваться.

И поскольку таланта, как у Мбаппе или Ямаля, у Рюдигера не было, то брал упорством. Стелился в подкатах и накрывал оппонентов так, что получил прозвище Рэмбо.

Тони это нравилось; он до сих пор гордится.

Тем временем его сводный брат Сар Сенеси не попадал в состав "Боруссии Дортмунд", но это он показал тренерам видео с игрой Рюдигера, и те согласились его взять в академию.

Мать плакала на пороге, но 15-летний Тони ехал уверенно; это была часть плана.

Неважно, что шансов в основе он не получил — зато теперь имел хорошее футбольное образование, с которым в "Штутгарте" блеснул, как только выпустили со взрослыми. Его даже медалью Фрица Вальтера наградили — ее в Германии вручают лучшим молодым игрокам.

Рюдигер улыбается; говорит, его ценили после каждой победы, и копались в прошлом после всех неудач.

Плевать на них — главное он вывез семью, выбился в люди.

Звонок из "Ромы" - ну кто с именем Антонио откажется играть в Серии А?

Он приехал, выдал серию хороших матчей, затем серию провалов, прежде чем на римском дерби Рюдигера обзывал обезьяной чуть ли не весь стадион.

После игры к Тони подошел Даниэле де Росси, и вместо глупых клише сказал:

Позиция — это не пост в инстаграме за все хорошее и против всего плохого.

Конечно, они оба знали, что Тони не продолжит в Италии.

***

Он уехал в "Челси" за 29 млн фунтов.

Хорошие деньги, хороший клуб, старые проблемы.

Вместе с тем, объективно Рюдигер быстро рос. К природным жесткости и старанию добавлялся игровой интеллект, первый пас.

И еще он стал идти вперед. В своем 100-ом матче за "Челси", например, дважды забил "Лестеру" с пасов Мейсона Маунта.

В тот день Тони был герой.

Зато когда команда уступала — немедленно превращался в проблему.

После "Тоттенхэма" он подал жалобу на расистов в полицию, но дело замяли, виновных не нашли.

Затем "Челси" дошел до финала ЛЧ, который в итоге выиграл, и все те же аккаунты, которые его поливали говном, прислали в личные сообщения вроде: "Тони, ты извини".

Вряд ли надолго.

После победы в ЛЧ, все обливались шампанским, а Рюдигер постился, поэтому закрылся от алкоголя подальше в туалете. Как и большинство Сьерра-Леоне, он мусульманин. Голы празднует, сворачиваясь в суджуд.

"Радикальный исламист!" - говорит на это Беатрикс фон Шторх, замглавы праворадикальной партии АдГ в Германии.

***

Рюдигер в это не лезет, ему достаточно того, что прилетает за сборную.

У Германии давно нет больших успехов, и это тоже используют в пропаганде.

От этого безумия Рюдигер может отдохнуть разве что в "Реале", где всегда мечтал оказаться. Его кумир юности — Пепе; эту агрессию, ярость он брал себе за образец.

Ну, и еще в "Реале" собрались такие, как он — кого хрен нагнешь.

Винисиус вырос в фавелах, где самое актуальное приложение на телефоне - "Где стреляют?" Модрич чудом сбежал из деревни, где сербы расстреляли его дедушку. Беллингем и Карвахаль — дети полицейских, у них дисциплина в крови. Отец Дани верхом на лошади охранял чемпионский парад "Сливочных" летом — с ним до сих пор шутить не стоит.

Ну, и главное — Анчелотти:

Видят Бог и Аллах, он так и играет до сих пор.

Ни один нападающий, будь то Левандовский, Холанд, Кейн или Мбаппе, не может быть спокойным, когда рядом Тони.

Тот же Довбик, который громил всю Примеру прошлого сезона, только с Рюдигером выглядел напуганным пацаном из "Черкасского Днепра".

Какой там Алаба? Какой Милитао? Рюдигер — вот фундамент мощи Мадрида в тылу.

А порой и в атаке, как недавно было с почти родным "Штутгартом", или в серии пенальти на "Этихаде". Давиде Анчелотти тогда выбирал пятерку, и потом рассказал:

***

А как иначе стать Антонио Рюдигером?

Иначе — никак.

С маленькими яйцами в Нойкельне рано идут в банду, там в тюрьму, и жизнь превращается в помойную яму еще до того, как успел это осознать.

Это Винисиус еще не привык к "правилам" и воюет с трибунами; Тони уже навоевался и в Мадриде наслаждается семьей, которую создал в раздевалке Анчелотти. То он стул Алаби нес, то изображал побежденного быка перед Начо, то тамадой на чемпионском параде.

При том матчей и тренировок это не касается, и Эндрик получил урок на первом же занятии.

Играть с Рюдигером — порой болезненная привилегия.

Как и в начале Тони должен выплюнуть всю злость на поле, чтобы быть добряком вне его. У него семья, двое детей. Он финансирует крупные благотворительные проекты в Сьерра-Леоне, а в Рамадан продолжает соблюдать пост.

Глобально Рюдигер может быть примером мигранта, которому удалось, но Германия на грани, она разделена, и даже пожелание Тони "хорошего Рамадана" в марте приплели к ИГИЛ.

Кто знает, вернется ли он жить в страну, приютившую его родителей?

Ультраправые впервые со Второй мировой выиграли региональные выборы в Тюрингии, а в Бранденбурге отстали от эсдеков на неполный процент. Их аргументы просты — в 2023 году 41% преступлений совершили мигранты или их дети, которые в сумме составляют лишь 15% населения. При этом количество преступлений, совершенных мигрантами, в 2022-м выросло на 23%, а в 2023-м — еще на 18%.

Канцлер Олаф Шольц неспособен решить проблему и за квартал депортировал из страны только 4700 мигрантов-преступников.

Обыватели сердиты, их легко понять.

А уж ультраправые не посмотрят, виноват или нет — их будет интересовать только цвет кожи.

Когда-то Эрвина Костедде, первого темнокожего в сборной ФРГ, так довели, что он часами стоял в душе и пытался отмыть себя, чтобы быть белым.

Быть Тони Рюдигером — это жить с пониманием, что такое может вернуться.

