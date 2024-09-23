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Тер Штеген успешно перенес операцию на правом колене

Испания

Клуб пока не сообщил конкретной даты возвращения голкипера на поле

Тер Штеген успешно перенес операцию на правом колене

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген успешно перенес операцию на правом колене.

Как сообщила пресс-служба клуба, операция была проведена доктором Жоаном Карлесом Монллау и проходила под наблюдением медицинского персонала "Барселоны".

В результате операции тер Штеген будет выбыл на длительный срок. Клуб пока что не сообщил конкретной даты возвращения голкипера к игре.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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