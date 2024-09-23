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Тер Штеген успешно перенес операцию на правом колене
Клуб пока не сообщил конкретной даты возвращения голкипера на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген успешно перенес операцию на правом колене.
Как сообщила пресс-служба клуба, операция была проведена доктором Жоаном Карлесом Монллау и проходила под наблюдением медицинского персонала "Барселоны".
В результате операции тер Штеген будет выбыл на длительный срок. Клуб пока что не сообщил конкретной даты возвращения голкипера к игре.
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Источник:Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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