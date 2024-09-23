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В Испании новый расистский скандал с участием бывшего президента Валенсии

Испания

Снова скандал

В Испании новый расистский скандал с участием бывшего президента Валенсии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Испании новый расистский скандал, на этот раз с участием бывшего президента "Валенсии" Франциско Ройга Альфонсо.

85-летний испанец высказался в адрес игроков мадридского "Реала":

"Я называю их "Реал Эмигрант", - сказал Ройг. "У них восемь чернокожих, двое белых иностранцев и один испанец, Карвахаль. Винисиус может быть отличным игроком, я в это верю, но он ужасный человек".

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1 голосов
Источник:
Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 23:31
Старый, вышедший из ума старик. Таких идиотов немного и на них всем плевать...
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Комментарии 5
storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 23:31
Старый, вышедший из ума старик. Таких идиотов немного и на них всем плевать...
Ответить
1
0
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Вarcelinius
23.09.2024 в 23:23
Не, ну, а шо он не так сказал? Всё правильно он сказал. Ещё мягко сказал.
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 23:45
Тебе, онаніст пархатий, ГОЛОКОСТ нічому не навчив... Міліони твоїх соплеменників, серед яких 100% є твої прямі родичі, загинули в концлагерях, були спалені, отравлені та вбиті. Ти наволоч, яку били в школі, возили твоєю мордою по унітазам в шкільному туалеті - і ти виступаєш за приниження людей по расовій приналежності ? Та невже обрізана нелюдь тобі так телевізор та путінська пропаганда мозок перепрошила ? Чи може тебе виховував твій "дєдушка" Сруль Самуілович Кіпішпердель, який служив в НКВД, а папаня ( він же ваш сусід по Жмеринці) Шмуль Ісаакович був сексотом та "стукав" на сусідів, рідню і колег по роботі ? А ти мразота підтримуєш тут путінізм , регулярно гадиш та обсираїш українців, ведеш себе заднєпривідний єврей так, наче тобі відрізали не крайню плоть, а зробили (як Шарікову) операцію на мозку...
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Вarcelinius
23.09.2024 в 23:22
Устами стариков глаголит истина.
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2
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 23:46
Отак подивишся здаля, На барсел@ха-москаля І ніби справді він людина Бурмоче щось, немов дитина, За барсенону топить ця скотина І за ворожий той "спартак"(москва)... А прикидається єврей, що є своїм Що в Жмеринці його родина І десь трапляється хвилина Його буває майже жаль. А ближче підійдеш, роздивишся - Педрило цей ка.цапська та СКОТИНА !
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