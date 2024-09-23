Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид — Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" — "Алавес": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
"Реал" после трех подряд побед в чемпионате померяется силами с "Алавесом", который сильно прибавил за последнее время и в прошлом туре одолел "Севилью".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Баски играют просто — много бегают, атакуют вертикально, задействуют фланги. Если дать им пространство за спинами — они его используют, к гадалке не ходи. Но кто сказал, что "Реал" его даст?
Мадрид не проигрывает на своем поле с апреля 2023-го, а в шести турах этого сезоне пропустил только трижды. Его дом — его крепость.
Выстоит ли она в очередной раз — это мы узнаем во вторник, 24 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Первая победа Колоса и очередной погром от Шахтера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам
- Экс-жена Тимощука вспомнила, как Толик хотел прекратить петь гимн Украины из-за Блохина
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО