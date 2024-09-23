Реал Мадрид — Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" после трех подряд побед в чемпионате померяется силами с "Алавесом", который сильно прибавил за последнее время и в прошлом туре одолел "Севилью".

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Баски играют просто — много бегают, атакуют вертикально, задействуют фланги. Если дать им пространство за спинами — они его используют, к гадалке не ходи. Но кто сказал, что "Реал" его даст?

Мадрид не проигрывает на своем поле с апреля 2023-го, а в шести турах этого сезоне пропустил только трижды. Его дом — его крепость.

Выстоит ли она в очередной раз — это мы узнаем во вторник , 24 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Алавес Смотреть трансляцию

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