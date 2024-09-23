  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид — Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид — Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Реал Мадрид" — "Алавес": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид — Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" после трех подряд побед в чемпионате померяется силами с "Алавесом", который сильно прибавил за последнее время и в прошлом туре одолел "Севилью".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Баски играют просто — много бегают, атакуют вертикально, задействуют фланги. Если дать им пространство за спинами — они его используют, к гадалке не ходи. Но кто сказал, что "Реал" его даст?

Мадрид не проигрывает на своем поле с апреля 2023-го, а в шести турах этого сезоне пропустил только трижды. Его дом — его крепость.

Выстоит ли она в очередной раз — это мы узнаем во вторник, 24 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Алавес
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
В Испании новый расистский скандал с участием бывшего президента Валенсии
yellow-arrow
Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2024
yellow-arrow
У Цыганкова летом было два предложения от клубов АПЛ
Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости