Испания
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Барселона хочет продолжить сотрудничество с юным опорником, который восстанавливается после травмы
Об этом сообщает издание ESPN
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" планирует продлить сотрудничество с Марком Берналем, талантливым молодым опорным полузащитником.
Как сообщает ESPN, на этой неделе клуб планирует официально объявит о подписании нового пятилетнего контракта с 17-летним игроком на улучшенных условиях.
Добавим, что Берналь сейчас восстанавливается после травами, и ожидается, что футболист вернется к игре через 12 месяцев.
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Вarcelinius
24.09.2024 в 00:43
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