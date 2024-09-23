Барселона хочет продолжить сотрудничество с юным опорником, который восстанавливается после травмы

"Барселона" планирует продлить сотрудничество с Марком Берналем, талантливым молодым опорным полузащитником.

Как сообщает ESPN, на этой неделе клуб планирует официально объявит о подписании нового пятилетнего контракта с 17-летним игроком на улучшенных условиях.

Добавим, что Берналь сейчас восстанавливается после травами, и ожидается, что футболист вернется к игре через 12 месяцев.