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Барселона хочет продолжить сотрудничество с юным опорником, который восстанавливается после травмы

Испания

Об этом сообщает издание ESPN

Барселона хочет продолжить сотрудничество с юным опорником, который восстанавливается после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" планирует продлить сотрудничество с Марком Берналем, талантливым молодым опорным полузащитником.

Как сообщает ESPN, на этой неделе клуб планирует официально объявит о подписании нового пятилетнего контракта с 17-летним игроком на улучшенных условиях.

Добавим, что Берналь сейчас восстанавливается после травами, и ожидается, что футболист вернется к игре через 12 месяцев.

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Барселона Марк Берналь
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
24.09.2024 в 00:43
Опция есть "а если не заиграет"?
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
24.09.2024 в 00:43
Опция есть "а если не заиграет"?
Ответить
0
0

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