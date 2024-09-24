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Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
Не Беллингем и не испанцы
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор станет обладателем "Золотого мяча" в 2024 году. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, 24-летний бразилец уже знает, что 28 октября на грядущей церемонии в Париже получит престижную индивидуальную награду от France Football.
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Отмечается, что через два дня после вручения "Золотого мяча" компания Nike откроет Винисиусу магазин на главной улице Мадрида - Гран-Виа.
В прошлом сезоне Жуниор завоевал с "Реалом" Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, а также забил 26 голов и отдал 13 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.
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