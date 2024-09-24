Гарсия Пимьента перед игрой с Вальядолидом: Если выложимся на полную, мы будем ближе к победе вместе с нашими игроками

Сегодня "Севилья" в рамках седьмого тура Ла Лиги встретится с "Вальядолидом". Андалусский клуб находится сейчас не в лучшем положении в чемпионате - 5 очков и 15 позиция в турнирной таблице. Главный тренер нервионцев Гарсия Пимьента перед матчем признался, что у его команды есть проблемы при обороне на левом фланге и ожидает от своих подопечных слаженной игры в защите.

"Если вы заверите меня, что, играя по-другому, мы сможем победить "Вальядолид", то мы это сделаем. У нас есть способ, хотя мы не ослеплены одной манерой игры. Мы проанализировали и оказалось, что большинство голов приходят с левого фланга, но в режиме позиционной атаки в сторону наших ворот. Это дело всей команды, а не только защитной линии. Мы это заметили и говорили об этом с командой. Мы должны это исправить, это ненормально пропускать столько голов в этих нескольких играх. "Вальядолид" знает, как страдать и преодолевать быстрые травмы, делая очень важное упражнение в конкурентоспособности. Это хорошо слаженная команда с очень четкими идеями. Они играли в игру тяжелого труда и терпения. А еще - на самоотдаче. Если выложимся на полную, а мы должны это сделать, потому что нам нет оправданий, мы будем ближе к победе вместе с нашими игроками", - цитирует Гарсию Пимьенту Marca.

Добавим, что матч "Севилья" - "Вальядолид" состоится 24 сентября в 20:00 на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".