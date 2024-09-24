Один из сыновей Зидана завершил карьеру в 29 лет

Энцо Зидан, старший из четырех сыновей легендарного Зинедина Зидана, завершил футбольную карьеру в возрасте 29 лет. Об этом информирует AS.

После принятия этого решения Энцо планирует сосредоточится на семье (имеет трех дочерей) и строительстве бизнеса.

С 2004 по 2017 годы Зидан находился в системе "Реала", но провёл лишь один матч в составе основной команды. Далее француз выступал за "Алавес", "Лозанну", "Райо Махадаонду", "Авеш", "Альмерию"", "Родез" и "Фуэнлабраду" (последний клуб).