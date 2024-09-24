Барселона хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником

Последний раз Фрэнки де Йонг выходил на поле в апреле. Он получил серьезную травму голеностопа во время Эль-Класико на "Сантьяго Бернабеу". С тех пор игрок не появлялся на поле, а его возможное возвращение прогнозируют уже в октябре.

Как бы там ни было, а "Барселона" заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с нидерландцем. Сообщается, что между клубом и полузащитником ведутся переговоры над продлением контракта футболиста. Нынешнее соглашение между двумя сторонами рассчитано до середины 2026 года. "Барса" намерена продлить его еще на три года.

Добавим, что за время своего пребывания в составе "сине-гранатовых", Френки де Йонг сыграл 213 поединков, где отметился 17 голами и 21 ассистом.