Барселона хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником

Последний раз Фрэнки де Йонг выходил на поле в апреле. Он получил серьезную травму голеностопа во время Эль-Класико на "Сантьяго Бернабеу". С тех пор игрок не появлялся на поле, а его возможное возвращение прогнозируют уже в октябре.

Как бы там ни было, а "Барселона" заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с нидерландцем. Сообщается, что между клубом и полузащитником ведутся переговоры над продлением контракта футболиста. Нынешнее соглашение между двумя сторонами рассчитано до середины 2026 года. "Барса" намерена продлить его еще на три года.

#Barça are working to extend Frankie #DeJong’s contract until 2029. #transfers #FCB