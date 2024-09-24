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Барселона хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником
Об этом сообщает журналист Николо Скира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Последний раз Фрэнки де Йонг выходил на поле в апреле. Он получил серьезную травму голеностопа во время Эль-Класико на "Сантьяго Бернабеу". С тех пор игрок не появлялся на поле, а его возможное возвращение прогнозируют уже в октябре.
Как бы там ни было, а "Барселона" заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с нидерландцем. Сообщается, что между клубом и полузащитником ведутся переговоры над продлением контракта футболиста. Нынешнее соглашение между двумя сторонами рассчитано до середины 2026 года. "Барса" намерена продлить его еще на три года.
#Barça are working to extend Frankie #DeJong’s contract until 2029. #transfers #FCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 23, 2024
Добавим, что за время своего пребывания в составе "сине-гранатовых", Френки де Йонг сыграл 213 поединков, где отметился 17 голами и 21 ассистом.
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