  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником

Испания

Об этом сообщает журналист Николо Скира

Барселона хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Последний раз Фрэнки де Йонг выходил на поле в апреле. Он получил серьезную травму голеностопа во время Эль-Класико на "Сантьяго Бернабеу". С тех пор игрок не появлялся на поле, а его возможное возвращение прогнозируют уже в октябре.

Как бы там ни было, а "Барселона" заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с нидерландцем. Сообщается, что между клубом и полузащитником ведутся переговоры над продлением контракта футболиста. Нынешнее соглашение между двумя сторонами рассчитано до середины 2026 года. "Барса" намерена продлить его еще на три года.

Добавим, что за время своего пребывания в составе "сине-гранатовых", Френки де Йонг сыграл 213 поединков, где отметился 17 голами и 21 ассистом.

По теме
yellow-arrow
Легенда Реала может возглавить известный клуб из второй Бундеслиги
yellow-arrow
Энрике: Мбаппе - человек с исключительными личностными качествами. Очень жаль, что он перешёл в Реал
yellow-arrow
Один из сыновей Зидана завершил карьеру в 29 лет
Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости