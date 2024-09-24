Сесар Аспиликуэта пропустит несколько поединков Атлетико из-за мышечной травмы левой ноги

Мадридский "Атлетико" в последние выходные сыграл вничью с "Райо Вальекано". Кроме этого результата, "матрасники" получили еще одну плохую новость: Сесар Аспиликуэта получил травму в первом тайме и был заменен на Хосе-Марию Хименеса. 35-летний игрок не смог продолжить игру, когда он неудачно упал после прыжка в защите на 44-й минуте игры, незадолго до перерыва.

"Защитник "красно-белых" прошел медицинское обследование, которое подтвердило степень повреждения. Сесар Аспиликуэта имеет повреждение мышц левой ноги, о чем свидетельствуют результаты анализов игрока из Наварры, который был вынужден покинуть поле в перерыве воскресного матча против "Райо Вальекано". Защитник пройдет сеансы физиотерапии и реабилитационную работу в тренажерном зале, и от того, как будет развиваться травма, будет зависеть его возвращение к соревнованиям", - говорится в сообщении медицинского штаба "матрасников".

Таким образом Диего Симеоне не сможет рассчитывать на Сесара Аспиликуэту как минимум в ближайших двух матчах своей команды против "Сельты" (26 сентября) и мадридского Реала (29 сентября). Отметим, что 35-летний защитник в новом сезоне успел сыграть в пяти поединках Ла Лиги.