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Бывший тренер Вильярреала Фран Эскриба возглавил Гранаду

Испания

Об этом говорится на сайте клуба

Бывший тренер Вильярреала Фран Эскриба возглавил Гранаду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дела "Гранады" после вылета в этом году в Сегунду, идут очень плохо. Летом испанский клуб возглавил Гильермо Абаскаль, однако в шести поединках под его руководством "насриды" имеют лишь шесть очков и занимают 16-е место в турнирной таблице. В итоге молодого специалиста уволили и "Гранада" очень быстро нашла ему замену.

Новым тренером "насридов" стал 59-летний Фран Эскриба. Руководство клуба подписало с ним контракт до конца сезона, но с пунктом об автоматическом продлении в случае выхода в Примеру, что является целью клуба. До "Гранады" испанский специалист ранее возглавлял "Хетафе", "Сельту", "Вильярреал", "Сарагосу" и "Эльче" (дважды).

Фран Эскриба дебютирует на посту главного тренера "насридов" 29 сентября, до его новый клуб на выезде сыграет против "Бургоса".

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Гранада Фран Эскриба
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Источник:
Гранада
Опубликовал: Александр Гресь
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