Тренер Барселоны: Ямал не нуждается в отдыхе

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о молодом таланте Ламина Ямала.

Несмотря на насыщенный график, специалист не планирует давать отдых своему звездному подростку. По словам Флика, Ямал чувствует себя прекрасно и готов к новым вызовам:

"Посмотрим, отдохнет он или нет. Сейчас это ему как бы и не нужно. С ним все хорошо и он чувствует себя хорошо. Ламин делает невероятные вещи в своем возрасте, и он может стать лучшим. Я уверен в этом на 100 процентов".

Ламин в текущем сезоне сыграл 7 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.