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Тренер Барселоны: Ямал не нуждается в отдыхе
Специалист не планирует давать отдых своему звездному подростку
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о молодом таланте Ламина Ямала.
Несмотря на насыщенный график, специалист не планирует давать отдых своему звездному подростку. По словам Флика, Ямал чувствует себя прекрасно и готов к новым вызовам:
"Посмотрим, отдохнет он или нет. Сейчас это ему как бы и не нужно. С ним все хорошо и он чувствует себя хорошо. Ламин делает невероятные вещи в своем возрасте, и он может стать лучшим. Я уверен в этом на 100 процентов".
Ламин в текущем сезоне сыграл 7 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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