Мичел: Мы уже не являемся той прошлогодней командой и Райо Вальекано сейчас находится выше нас

"Жирона" после шести туров находится на 12-й позиции, имея в своем активе 7 очков. Подопечные Мичела в последних трех поединках (включая еврокубки) потерпели поражения и им необходимо как можно быстрее улучшать свои результаты. Накануне очередного матча чемпионата, где "Жирона" будет противостоять "Райо Вальекано", тренер каталонцев отметил, что его игрокам нужно совершенствовать позиционную игру.

"Мы должны расти вместе с нашими болельщиками, потому что с ними мы сильнее, и дома мы хотим быть крепкими, чтобы получить уверенность в нашей игре. Основная проблема, которую я вижу в команде, связана с владением мячом, и это серьезная проблема... Я говорил игрокам, что важно предлагать поддержку в ситуациях, когда мяч у партнера по команде, а также уметь смотреть вверх и играть выше. Эта машина должна работать сейчас. Прошло много времени с тех пор, как мы проиграли три игры, и все происходит не просто так. Мы уже не являемся той прошлогодней командой и "Райо Вальекано" сейчас находится выше нас. Мы привыкли к чему-то другому, а именно к тому, что это совсем нелегко, но я готов к этому и знаю, что мы должны пройти через этот процесс", - цитирует Мичела Mundo Deportivo.

Добавим, что матч "Жирона" - "Райо Вальекано" состоится 25 сентября в 20:00 на "Эстаде Монтиливи".