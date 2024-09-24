  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Флик - про Араухо: Мы еще не знаем, когда он вернется
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик - про Араухо: Мы еще не знаем, когда он вернется

Испания

Главный тренер Барселоны рассказал о восстановлении Араухо

Флик - про Араухо: Мы еще не знаем, когда он вернется

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ханси Флик, главный тренер "Барселоны", рассказал о процессе восстановления от травмы игрока команды Рональда Араухо.

"У него все очень хорошо. Мы еще не знаем, когда он вернется. Я очень рад видеть его, когда он заходит в раздевалку. Это фантастика, что он есть в нашей команде".

Добавим, что футболист "Барселоны" получил травму в июле во время игры за сборную Уругвая на Кубке Америки.

Читайте такжеТренер Барселоны: Ямал не нуждается в отдыхе
По теме
yellow-arrow
Жирона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Жирона — Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024
yellow-arrow
Тренер Барселоны: Ямал не нуждается в отдыхе
Рональд Араухо Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MAGA KING
24.09.2024 в 19:08
Я уже забыл, что он есть в команде, точнее в лазарете.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
MAGA KING
24.09.2024 в 19:08
Я уже забыл, что он есть в команде, точнее в лазарете.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости