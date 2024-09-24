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Флик - про Араухо: Мы еще не знаем, когда он вернется
Главный тренер Барселоны рассказал о восстановлении Араухо
Getty Images/Global Images Ukraine
Ханси Флик, главный тренер "Барселоны", рассказал о процессе восстановления от травмы игрока команды Рональда Араухо.
"У него все очень хорошо. Мы еще не знаем, когда он вернется. Я очень рад видеть его, когда он заходит в раздевалку. Это фантастика, что он есть в нашей команде".
Добавим, что футболист "Барселоны" получил травму в июле во время игры за сборную Уругвая на Кубке Америки.
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MAGA KING
24.09.2024 в 19:08
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