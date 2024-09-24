Флик - про Араухо: Мы еще не знаем, когда он вернется

Ханси Флик, главный тренер "Барселоны", рассказал о процессе восстановления от травмы игрока команды Рональда Араухо.

"У него все очень хорошо. Мы еще не знаем, когда он вернется. Я очень рад видеть его, когда он заходит в раздевалку. Это фантастика, что он есть в нашей команде".