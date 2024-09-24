Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жирона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Жирона" — "Райо Вальекано": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
“Жирона" после трех подряд поражений будет пытаться вернуться на победную стезю в матче против "Райо Вальекано".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
На выходных "Молнии" на равных играли с "Атлетико" (1:1), они на хорошем ходу. С другой стороны, "Жирона" исторически прекрасно играет именно с "Райо" и никогда не проигрывала ему в элите.
Отчасти причиной тому ее тренер — у Мичела свыше 300 матчей за мадридцев, он прекрасно знает этот клуб и команду. Подготовиться к "Райо" для него — одна из самых простых задач в сезоне. Но вот как отреагирует "Жирона”? Проявятся ли лидеры? Получится ли провести хотя бы один матч без ляпа в защите?
Ответы на все эти вопросы мы узнаем в среду, 25 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 4. Начало встречи — в 20:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Суркис ответил на протесты фанов Гамбурга против матчей Динамо на их стадионе
- Хавбек Шахтера получит вызов в сборную Украины - СМИ
- Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО