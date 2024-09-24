Жирона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Жирона" после трех подряд поражений будет пытаться вернуться на победную стезю в матче против "Райо Вальекано".

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На выходных "Молнии" на равных играли с "Атлетико" (1:1), они на хорошем ходу. С другой стороны, "Жирона" исторически прекрасно играет именно с "Райо" и никогда не проигрывала ему в элите.

Отчасти причиной тому ее тренер — у Мичела свыше 300 матчей за мадридцев, он прекрасно знает этот клуб и команду. Подготовиться к "Райо" для него — одна из самых простых задач в сезоне. Но вот как отреагирует "Жирона”? Проявятся ли лидеры? Получится ли провести хотя бы один матч без ляпа в защите?

Ответы на все эти вопросы мы узнаем в среду , 25 сентября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 4 . Начало встречи — в 20:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

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