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Барселона может подписать голкипера, который недавно решил завершить карьеру, как замену тер Штегену
Руководство испанского клуба обратилось к агентам Щенсного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на официальное заявление о завершении карьеры, польский голкипер Войцех Щенсный может продолжить играть в футбол.
Как сообщает Фабрицио Романо ссылаясь на статью журналиста Томаша Влодарчика, руководство "Барселоны" вышло на связь с агентами польского игрока, CAA Stellar, чтобы обсудить возможность подписания контракта.
Кроме Щенсного, испанский клуб интересуется бывшим вратарем мадридского "Реала" Кейлором Навасом, который сейчас является свободным агентом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Вarcelinius
24.09.2024 в 20:36
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