Барселона может подписать голкипера, который недавно решил завершить карьеру, как замену тер Штегену

Несмотря на официальное заявление о завершении карьеры, польский голкипер Войцех Щенсный может продолжить играть в футбол.

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Как сообщает Фабрицио Романо ссылаясь на статью журналиста Томаша Влодарчика, руководство "Барселоны" вышло на связь с агентами польского игрока, CAA Stellar, чтобы обсудить возможность подписания контракта.

Кроме Щенсного, испанский клуб интересуется бывшим вратарем мадридского "Реала" Кейлором Навасом, который сейчас является свободным агентом.