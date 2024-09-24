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Барселона может подписать голкипера, который недавно решил завершить карьеру, как замену тер Штегену

Испания

Руководство испанского клуба обратилось к агентам Щенсного

Барселона может подписать голкипера, который недавно решил завершить карьеру, как замену тер Штегену

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на официальное заявление о завершении карьеры, польский голкипер Войцех Щенсный может продолжить играть в футбол.

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Как сообщает Фабрицио Романо ссылаясь на статью журналиста Томаша Влодарчика, руководство "Барселоны" вышло на связь с агентами польского игрока, CAA Stellar, чтобы обсудить возможность подписания контракта.

Кроме Щенсного, испанский клуб интересуется бывшим вратарем мадридского "Реала" Кейлором Навасом, который сейчас является свободным агентом.

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Кейлор Навас Барселона Марк-Андре тер Штеген Войцех Щенсны
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
24.09.2024 в 20:36
Не, ну, а чего, неплохой вариант. Арсенал, Рома, Ювентус... Пойдёт. Но только не мадридскую белую крысу Наваса! Хотя ничего личного я к нему не имею.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
24.09.2024 в 20:36
Не, ну, а чего, неплохой вариант. Арсенал, Рома, Ювентус... Пойдёт. Но только не мадридскую белую крысу Наваса! Хотя ничего личного я к нему не имею.
Ответить
0
1

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