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Примера. Севилья дожала Вальядолид, Валенсия слишком стерильна с Осасуной

Испания

Вторник в Испании начался с победы и ничьи

Примера. Севилья дожала Вальядолид, Валенсия слишком стерильна с Осасуной

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Севилья” очень натужно одолела дома новичка элиты.

Да, "Нервион" много владел мячом, но при этом много мельтешил, не хватало последнего паса, плюс начисто теряется центрфорвард Иэначо.

По итогу в первом тайме "Севилья" пару раз угрожала воротам, а забила в ходе хаотичной, массированной атаке с множеством попыток, да и то помог автогол Торреса.

В начале второй половины "Вальядолид" отыгрался благодаря классной индивидуальной работе Марио Мартина на правом фланге — Кике оставалось не промахнуться с центра штрафной.

Очень долго казалось, что на этом все, ведь на поле возникла классическая история: одни не хотели, другие не могли. Но "Севильи" очень вовремя помогла обрезка Месегера — Эджуке остался один перед защитником, и использовал это мастерски.

В таблице после победы у "Севильи" стало 8 очков, у "Вальядолида осталось 5.

7-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Вальядолид" - 2:1

Голы: Давид Торрес, 45 (автогол), Эджуке, 85 — Кике Перес, 56

"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Маркао, Барко (Салас, 90+1) — Гудель, Сауль (Агуме, 53) — Навас (Эджуке, 61), Пеке (Монтьель, 90+1), Лукебакио — Иэначо (Сусо, 62)

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Джемерт, Давид Торрес, Лукас Роса — Мартин, Юрич (Силла, 86), Кике Перес (Латаса, 57) — Мачис (Моро, 57), Маркос Андре (Месегер, 73), Ндиай (Иван Санчес, 46)

Предупреждения: Гудель, 21, Лукебакио, 67, Маркао, 78 — Маркос Андре, 33, Лукас Роса, 37, Юрич, 82, Давид Торрес, 90+4

Удаление: Маркао, 90

Ну, а здесь еще хуже — 40 тысяч болельщиков на "Месталье" стали свидетелями сухой ничьи.

В этом матче было так мало шансов и конкретики, что лучшее в нем то, что он закончился.

В первом тайме вспоминаются только попытка Пепелу да выпрашивания пенальти Дани Гомесом — может, и справедливо, но арбитр смолчал.

Во второй половине все тот же Дани Гомес вывалился на ворота, но блестящий сэйв удался Эррере.

"Осасуна"? Полный ноль. Выглядит так, что с Висенте Морено команда в игровом плане не выросла, но деградировала, если сравнивать с выступлениями времен Ягобы Аррасате.

В таблице у Памплоны теперь 11 очков, у "Валенсии" - 5.

7-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Осасуна" - 0:0

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Фулькье, 74), Тарреха, Москера, Васкес — Диего Лопес (Дуро, 74), Барренечеа (Герра, 62), Пепелу, Риоха — Алмейда (Фран Перес, 62), Дани Гомес (Канос, 85)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Бойомо, Эррандо, Бретонес — Монкайола (Ибаньес, 46), Торро, Мой Гомес — Пенья (Сарагоса, 77), Рауль Гарсия (Будимир, 63), Орос (Рубен Гарсия, 63)

Предупреждения: Москера, 45+1, Васкес, 68 — Торро, 54, Эррандо, 70, Будимир, 90

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Вальядолид Севилья Осасуна (Памплона) Валенсия
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