Примера. Севилья дожала Вальядолид, Валенсия слишком стерильна с Осасуной

"Севилья” очень натужно одолела дома новичка элиты.

Да, "Нервион" много владел мячом, но при этом много мельтешил, не хватало последнего паса, плюс начисто теряется центрфорвард Иэначо.

По итогу в первом тайме "Севилья" пару раз угрожала воротам, а забила в ходе хаотичной, массированной атаке с множеством попыток, да и то помог автогол Торреса.

1- Sevilla went into the break with a win without having a single shot on target in a LaLiga game for the first time since at least the 2003/04 season. Necessity. pic.twitter.com/bRkrwU2Zvr