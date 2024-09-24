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Примера. Севилья дожала Вальядолид, Валенсия слишком стерильна с Осасуной
Вторник в Испании начался с победы и ничьи
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
"Севилья” очень натужно одолела дома новичка элиты.
Да, "Нервион" много владел мячом, но при этом много мельтешил, не хватало последнего паса, плюс начисто теряется центрфорвард Иэначо.
По итогу в первом тайме "Севилья" пару раз угрожала воротам, а забила в ходе хаотичной, массированной атаке с множеством попыток, да и то помог автогол Торреса.
1- Sevilla went into the break with a win without having a single shot on target in a LaLiga game for the first time since at least the 2003/04 season. Necessity. pic.twitter.com/bRkrwU2Zvr— OptaJose (@OptaJose) September 24, 2024
В начале второй половины "Вальядолид" отыгрался благодаря классной индивидуальной работе Марио Мартина на правом фланге — Кике оставалось не промахнуться с центра штрафной.
Очень долго казалось, что на этом все, ведь на поле возникла классическая история: одни не хотели, другие не могли. Но "Севильи" очень вовремя помогла обрезка Месегера — Эджуке остался один перед защитником, и использовал это мастерски.
В таблице после победы у "Севильи" стало 8 очков, у "Вальядолида осталось 5.
7-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Вальядолид" - 2:1
Голы: Давид Торрес, 45 (автогол), Эджуке, 85 — Кике Перес, 56
"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Маркао, Барко (Салас, 90+1) — Гудель, Сауль (Агуме, 53) — Навас (Эджуке, 61), Пеке (Монтьель, 90+1), Лукебакио — Иэначо (Сусо, 62)
"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Джемерт, Давид Торрес, Лукас Роса — Мартин, Юрич (Силла, 86), Кике Перес (Латаса, 57) — Мачис (Моро, 57), Маркос Андре (Месегер, 73), Ндиай (Иван Санчес, 46)
Предупреждения: Гудель, 21, Лукебакио, 67, Маркао, 78 — Маркос Андре, 33, Лукас Роса, 37, Юрич, 82, Давид Торрес, 90+4
Удаление: Маркао, 90
Ну, а здесь еще хуже — 40 тысяч болельщиков на "Месталье" стали свидетелями сухой ничьи.
В этом матче было так мало шансов и конкретики, что лучшее в нем то, что он закончился.
В первом тайме вспоминаются только попытка Пепелу да выпрашивания пенальти Дани Гомесом — может, и справедливо, но арбитр смолчал.
Во второй половине все тот же Дани Гомес вывалился на ворота, но блестящий сэйв удался Эррере.
SERGI⛔ HERRERA, el MUR⛔ de @Osasuna.#ValenciaOsasuna | #LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/vWo7bhiAs3— LALIGA (@LaLiga) September 24, 2024
"Осасуна"? Полный ноль. Выглядит так, что с Висенте Морено команда в игровом плане не выросла, но деградировала, если сравнивать с выступлениями времен Ягобы Аррасате.
В таблице у Памплоны теперь 11 очков, у "Валенсии" - 5.
7-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Осасуна" - 0:0
"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Фулькье, 74), Тарреха, Москера, Васкес — Диего Лопес (Дуро, 74), Барренечеа (Герра, 62), Пепелу, Риоха — Алмейда (Фран Перес, 62), Дани Гомес (Канос, 85)
"Осасуна": Эррера — Аресо, Бойомо, Эррандо, Бретонес — Монкайола (Ибаньес, 46), Торро, Мой Гомес — Пенья (Сарагоса, 77), Рауль Гарсия (Будимир, 63), Орос (Рубен Гарсия, 63)
Предупреждения: Москера, 45+1, Васкес, 68 — Торро, 54, Эррандо, 70, Будимир, 90
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