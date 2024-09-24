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Примера. Реал Мадрид — Алавес 3:2. Ярко начали, но рано успокоились
"Сливочные" чуть не придумали себе проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Реал" на "Бернабеу" победил, но в конце и наварил с "Алавесом".
Матч начался с места в карьер — это Винисиус, как стоячих, оббежал опекунов и прострелил в центр, куда сместился Васкес.
Никакой контригры, никаких встречных курсов или сэйвов Куртуа, ничего в ответ не последовало.
Мадрид полностью владел игрой, и трио форвардов Мбаппе — Вини — Родриго местами куражилось, показывая, кто сколько финтов умеет выполнять. Иногда им подыгрывал Джуд, а Вальверде страховал сразу всех.
По итогу в середине первого тайма Килиан забил, но из офсайда. Легально же отличиться у него вышло на 40-й минуте, и это первый эстетский гол француза в Испании — отличная вышла стеночка с Беллингемом.
Ну, а в начале второй половины Родриго пронесся мимо Бенавидеса и прошил Сиверу ударом низом — легко, как на тренировке.
На последние минуты расслабленный Анчелотти начал выпускать резерв, ведь ничто не намекало на проблемы, и вот тут Карло дал маху, указав на Хесуса Вальехо. Защитник-катастрофа за две минуты привез себе два гола — сперва отпасовал на соперника, и Бенавидес забил издали, а затем забыл про Кике, который забежал ему за спину и прошил Куртуа.
Невероятно! Матч, который катился к разгромной победе, внезапно обрел нерв, интригу. Но, к счастью для "Реала", играть оставалось всего чуть-чуть.
Таким образом, Мадрид выстоял и теперь у него 18 очков — на 1 меньше, чем у "Барсы", у которой также игра в запасе. У Алавеса" - 10 баллов и респект от нейтральных фанов за борьбу до конца.
7-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Алавес" - 3:2
Голы: Васкес, 1, Мбаппе, 40, Родриго, 48 — Бенавидес, 85, Кике, 86
"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Рюдигер, Милитао (Вальехо, 80), Менди — Вальверде (Модрич, 69), Чуамени, Беллингем — Родриго (Эндрик, 69), Мбаппе (Гюлер, 80), Винисиус (Фран Гарсия, 90)
"Алавес": Сивера — Моуриньо, Абгар (Гуриди, 46), Диарра, Ману Санчес (Адриан Пика, 71) — Новоа, Бенавидес, Бланко (Гевара, 60), Конечни — Ромеро (Реббах, 60), Вильялибре (Кике, 71)
Предупреждения: Вальверде, 4, Винисиус, 30, Эндрик, 83
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