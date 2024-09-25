Эндрик ударил футболиста Алавеса между ног, но судья показал бразильцу только желтую карточку

На 83-й минуте поединка "сливочных" и "Депортиво" новичок хозяев Эндрик Фелипе решил атаковать соперника, хотя никакой борьбы в данный момент не было.

Главный арбитр ограничился желтой карточкой за неспортивное поведение. Добавим, что бразилец появился на поле всего на 69-й минуте.

Уже скоро он мог отличиться в воротах "Алавеса". Форвард продемонстрировал свою технику, самостоятельно прорвавшись к воротам, и нанес удар. После рикошета мяч попал в перекладину. Эндрик сыграл в Ла Лиге 6 матчей и в совокупности провел всего 42 минуты (один гол).