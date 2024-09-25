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Эндрик ударил футболиста Алавеса между ног, но судья показал бразильцу только желтую карточку
Неприятный эпизод с участием 18-летнего нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
На 83-й минуте поединка "сливочных" и "Депортиво" новичок хозяев Эндрик Фелипе решил атаковать соперника, хотя никакой борьбы в данный момент не было.
Главный арбитр ограничился желтой карточкой за неспортивное поведение. Добавим, что бразилец появился на поле всего на 69-й минуте.
Уже скоро он мог отличиться в воротах "Алавеса". Форвард продемонстрировал свою технику, самостоятельно прорвавшись к воротам, и нанес удар. После рикошета мяч попал в перекладину. Эндрик сыграл в Ла Лиге 6 матчей и в совокупности провел всего 42 минуты (один гол).
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