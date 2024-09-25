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Севилья достигла договоренности о продлении контракта с главным тренером
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Севилья" переиграла "Вальядолид" со счетом 2:1. Для андалузского клуба, который переживает сейчас непростые времена, это вторая победа в чемпионате и "нервионцы" поднялись на промежуточную 12-ю позицию в турнирной таблице. Впрочем, это не единственные главные новости в клубе.
Руководство "Севильи" достигло договоренности о продлении контракта с главным тренером Гарсией Пиментой. Срок действия нового соглашения продлится до 2027 года.
Напомним, что 50-летний специалист возглавил "Севилью" этим летом. Предыдущим местом работы Гарсии Пименты был "Лас-Пальмас", который он тренировал 2,5 года.
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