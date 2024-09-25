Пимьента после поединка с Вальядолидом: Довольно редко бывают победы без трудностей, это очень тяжело

Вчера "Севилья" одержала вторую победу в Ла Лиге, переиграв дома "Вальядолид" со счетом 2:1. Главный тренер "нервионцев" Гарсия Пимьента после поединка отметил, что этот результат должен придать больше сил и веры игрокам на дальнейшие игры.

"Довольно редко бывают победы без трудностей, это очень тяжело. Все имеют одинаковый уровень и прекрасно видели, как они играют, это реальность. Мы счастливы, что болельщики "Севильи" уходили со стадиона с улыбкой на лице. Мы играем в лучшей лиге мира. Я надеюсь, что сегодняшняя победа придаст нам сил, веры в команду и в то, что мы способны конкурировать со всеми", - цитирует Гарсию Пименту Marca.

Добавим, что следующий матч "Севилья" сыграет 29 сентября на выезде против "Атлетика Бильбао".