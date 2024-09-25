  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Барселона - Хетафе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" после отменного старта в Ла Лиге и сенсационных 1:2 в "Монако" примет одну из слабейших команд испанской элиты.

У "Хетафе" много финансовых проблем, из-за них его состав и мал, и ограничен технически. На бумаге у команды Пепе Бордаласа почти нет шансов против Ямаля и компании, и избежать поражения "синим" поможет разве что чудо.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 25 сентября.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Примера. 7 тур.

25 сентября. 22:00. Барселона. "Монжуик"

Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: Megogo Football 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Барселона" — "Хетафе"
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Анчелотти - о 3:2 с Алавесом: Реал играл очень хорошо в течение 60 минут, и это придает нам уверенности
yellow-arrow
Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Стать Антонио Рюдигером: война в Сьерра-Леоне, барбекю с Анчелотти и расисты на каждой трибуне
Барселона Хетафе смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости