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Барселона - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Барселона - Хетафе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" после отменного старта в Ла Лиге и сенсационных 1:2 в "Монако" примет одну из слабейших команд испанской элиты.
У "Хетафе" много финансовых проблем, из-за них его состав и мал, и ограничен технически. На бумаге у команды Пепе Бордаласа почти нет шансов против Ямаля и компании, и избежать поражения "синим" поможет разве что чудо.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 25 сентября.
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Примера. 7 тур.
25 сентября. 22:00. Барселона. "Монжуик"
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: Megogo Football 4
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