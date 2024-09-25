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Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Жирона - Райо Вальекано: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" сейчас находится не в лучшей форме. Подопечные Мичела потерпели три поражения подряд и они попытаются дома реабилитироваться против "Райо", который на выходных остановил "Атлетико" (1:1). Для каталонцев не предвидится легкого поединка, но на их стороне история - они еще никогда не проигрывали "пчелам" на уровне Примеры. Кроме того, в очных встречах команды в среднем забивают на двоих более двух голов, поэтому можно ожидать результативную игру и в сегодняшнем противостоянии.

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Примера. 7-й тур
25 сентября, 20:00. Жирона. "Монтиливи"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
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Трансляція матчу "Жирона" — "Райо Вальєкано"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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