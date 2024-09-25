Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" сейчас находится не в лучшей форме. Подопечные Мичела потерпели три поражения подряд и они попытаются дома реабилитироваться против "Райо", который на выходных остановил "Атлетико" (1:1). Для каталонцев не предвидится легкого поединка, но на их стороне история - они еще никогда не проигрывали "пчелам" на уровне Примеры. Кроме того, в очных встречах команды в среднем забивают на двоих более двух голов, поэтому можно ожидать результативную игру и в сегодняшнем противостоянии.

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Примера. 7-й тур

25 сентября, 20:00. Жирона. "Монтиливи"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 4