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Анчелотти - о 3:2 с Алавесом: Реал играл очень хорошо в течение 60 минут, и это придает нам уверенности

Испания

Концентрация на позитиве

Анчелотти - о 3:2 с Алавесом: Реал играл очень хорошо в течение 60 минут, и это придает нам уверенности

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал минимальную победу над "Алавесом" (3:2) в Ла Лиге.

"Нам дали четыре или пять желтых карточек за протесты. Методы судейского судейства изменились, и нам нужно к этому привыкнуть. Независимо от того, справедливо это или нет, мы должны адаптироваться к новым правилам.

Последние 10 минут? Это футбол. Когда вы думаете, что игра окончена, достаточно лишь небольшой ошибки, чтобы пропустить первый гол. Тогда уверенность соперника возрастает. Мы, конечно, этого не хотим, но иногда это может случиться. Это случалось и будет случаться много раз в футболе. Команда играла очень хорошо в течение 60 минут, и это придает нам уверенности.

Мбаппе? С ним все в порядке. Он немного устал и попросил меня уйти, чтобы избежать проблем", - цитирует итальянца официальный сайт "сливочных".

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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