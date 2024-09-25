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Тренер Алавеса: Мы должны были играть с Реалом последние 10 минут в большинстве

Испания
Обновлено

Глядя на повтор - сложно поспорить

Тренер Алавеса: Мы должны были играть с Реалом последние 10 минут в большинстве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Алавеса" Луис Гарсия считает, что удар нападающего "Реала" Эндрика коленом в защитника его команды Сантьяго Моуринью должен был расцениваться как удаление.

Поединок завершился победой мадридского клуба со счётом 3:2.

"Эпизод с Эндриком - это красная карточка, мы должны были играть последние 10 минут в большинстве. Намеренный удар Эндрика - это явная красная карточка и ничего больше.

Это красная карточка, и ничего больше. Я не собираюсь больше об этом говорить.

Это правда, что они заработали слишком много желтых карточек, но действия Эндрика - это совсем другое дело: это красная карточка", - цитирует Гарсию Marca.

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Реал (Мадрид) Луис Гарсия Алавес (Витория-Гастейс) судья Эндрик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
25.09.2024 в 12:59
Однозначно красная.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
25.09.2024 в 12:59
Однозначно красная.
Ответить
1
1

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