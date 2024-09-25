Анчелотти установил тренерский рекорд Ла Лиги

Вчера, 24 сентября, "Реал" минимально переиграл "Алавес" (3:2) в матче седьмого тура Ла Лиги.

Как сообщил журналист Педро Мартин, этот поединок стал для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти 39 подряд без поражения в чемпионате Испании. По данному показателю итальянский специалист превзошёл Альберта Ормаэчеа, который не проигрывал с "Реал Сосьедадом" на протяжении 38 игр.

Командный рекорд по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге принадлежит "Барселоне". В период с 2017 по 2018 годы "сине-гранатовые" под руководством Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде не знали вкуса поражения 43 матча.