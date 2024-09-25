Лукас Васкес провел 250 матчей в Ла Лиге в составе мадридского Реала

Вчера мадридский "Реал" оказался сильнее "Алавеса" (3:2), а один из голов в этом поединке забил капитан "сливочных" Лукас Васкес. Как оказалось, для испанца это был 250-й поединок в Ла Лиге в футболке "белых".

"Мы довольны победой. Мы прекрасно играли до 80-й минуты. Две потери концентрации привели к двум голам, и нам пришлось держаться чуть больше, чем мы должны были. Мы заслуживали лучшую концовку с такой игрой, но мы должны смотреть на вещи с другой стороны, поскольку сделали много правильных вещей. Я рад, что помог команде с этим голом. Это огромная честь - быть капитаном этого великого клуба. Я очень доволен этим", - заявил Лукас Васкес после поединка.

В общем, на счету Лукаса Васкеса в футболке "сливочных" 175 побед и 26 голов в Ла Лиге. Футболист является четырехкратным победителем Примеры.