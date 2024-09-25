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Килиан Мбаппе пропустит несколько поединков Реала из-за травмы бедра

Испания

Футболист не сыграет в важном дерби

Килиан Мбаппе пропустит несколько поединков Реала из-за травмы бедра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера Килиан Мбаппе своим голом помог "сливочным" победить "Алавес", однако в конце встречи футболист был заменен, поскольку почувствовал дискомфорт в задней части левого бедра.

По информации медицинского штаба мадридского "Реала", у форварда диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Француз будет вынужден пропустить ближайшие несколько поединков, а именно дерби с мадридским "Атлетико", матчи с "Лиллем" в Лиге чемпионов и с "Вильярреалом".

Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 9 поединков, где отметился 7 голами и результативной передачей.

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Реал (Мадрид) травма Килиан Мбаппе
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Гресь
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