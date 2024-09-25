Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Килиан Мбаппе пропустит несколько поединков Реала из-за травмы бедра
Футболист не сыграет в важном дерби
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Килиан Мбаппе своим голом помог "сливочным" победить "Алавес", однако в конце встречи футболист был заменен, поскольку почувствовал дискомфорт в задней части левого бедра.
По информации медицинского штаба мадридского "Реала", у форварда диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Француз будет вынужден пропустить ближайшие несколько поединков, а именно дерби с мадридским "Атлетико", матчи с "Лиллем" в Лиге чемпионов и с "Вильярреалом".
Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 9 поединков, где отметился 7 голами и результативной передачей.
Популярное сейчас
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского
- Поздеев: Не вижу, что Харатин может дать Колосу в плане футбола
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО