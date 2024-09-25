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Мбаппе стал владельцем контрольного пакета акций французского Кан
Компания Interconnected Ventures теперь владеет 80% акций
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" завершил процедуру покупки контрольного пакета акций французского клуба "Кан", который выступает в Лиге 2.
Компания Interconnected Ventures, администратором которой является Мбаппе, теперь владеет 80% акций команды. Хотя об этом было объявлено еще летом, но сделка была официально утверждена регулятором только сейчас.
Отмечается, что стоимость мажоритарного пакета акций "Кана" оценивалась примерно в 20 миллионов евро.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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