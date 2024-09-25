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Мбаппе стал владельцем контрольного пакета акций французского Кан

Испания

Компания Interconnected Ventures теперь владеет 80% акций

Мбаппе стал владельцем контрольного пакета акций французского Кан

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард мадридского "Реала" завершил процедуру покупки контрольного пакета акций французского клуба "Кан", который выступает в Лиге 2.

Компания Interconnected Ventures, администратором которой является Мбаппе, теперь владеет 80% акций команды. Хотя об этом было объявлено еще летом, но сделка была официально утверждена регулятором только сейчас.

Отмечается, что стоимость мажоритарного пакета акций "Кана" оценивалась примерно в 20 миллионов евро.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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