Мбаппе стал владельцем контрольного пакета акций французского Кан

Форвард мадридского "Реала" завершил процедуру покупки контрольного пакета акций французского клуба "Кан", который выступает в Лиге 2.

Компания Interconnected Ventures, администратором которой является Мбаппе, теперь владеет 80% акций команды. Хотя об этом было объявлено еще летом, но сделка была официально утверждена регулятором только сейчас.

Отмечается, что стоимость мажоритарного пакета акций "Кана" оценивалась примерно в 20 миллионов евро.