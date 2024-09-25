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"Было бы неуважением, если бы я не рассматривал этот вариант". Щенсный прокомментировал слухи о подписании контракта с Барселоной
Польский голкипер может продолжить играть в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Польский голкипер Войцех Щенсный, который недавно объявил о завершении карьеры, подтвердил информацию о переговорах с "Барселоной".
"Да, я веду переговоры и рассматриваю возможность присоединиться к "Барсе". Было бы неуважением, если бы я не рассматривал этот вариант.
"Барселона" - один из лучших клубов мира".
Добавим, что кроме Щенсного, испанский гранд интересуется Кейлором Навасом, бывшим голкипером мадридского "Реала".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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