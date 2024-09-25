"Было бы неуважением, если бы я не рассматривал этот вариант". Щенсный прокомментировал слухи о подписании контракта с Барселоной

Польский голкипер Войцех Щенсный, который недавно объявил о завершении карьеры, подтвердил информацию о переговорах с "Барселоной".

"Да, я веду переговоры и рассматриваю возможность присоединиться к "Барсе". Было бы неуважением, если бы я не рассматривал этот вариант.

"Барселона" - один из лучших клубов мира".