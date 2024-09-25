  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Было бы неуважением, если бы я не рассматривал этот вариант". Щенсный прокомментировал слухи о подписании контракта с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Было бы неуважением, если бы я не рассматривал этот вариант". Щенсный прокомментировал слухи о подписании контракта с Барселоной

Испания
Обновлено

Польский голкипер может продолжить играть в футбол

"Было бы неуважением, если бы я не рассматривал этот вариант". Щенсный прокомментировал слухи о подписании контракта с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польский голкипер Войцех Щенсный, который недавно объявил о завершении карьеры, подтвердил информацию о переговорах с "Барселоной".

"Да, я веду переговоры и рассматриваю возможность присоединиться к "Барсе". Было бы неуважением, если бы я не рассматривал этот вариант.

"Барселона" - один из лучших клубов мира".

Добавим, что кроме Щенсного, испанский гранд интересуется Кейлором Навасом, бывшим голкипером мадридского "Реала".

Читайте такжеБарселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024
По теме
yellow-arrow
Жирона сыграет с Райо Вальекано. Цыганков вернулся в стартовый состав
yellow-arrow
Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Барселона договорилась о подписании контракта с польским голкипером, который недавно завершил карьеру - СМИ
Барселона Войцех Щенсны
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости