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Барселона договорилась о подписании контракта с польским голкипером, который недавно завершил карьеру - СМИ

Испания
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Ждем официально

Барселона договорилась о подписании контракта с польским голкипером, который недавно завершил карьеру - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польский голкипер Войцех Щенсный подпишет контракт с "Барселоной".

Как пишет польский журналист Томаш Влодарчик для Meczyki, стороны уже достигли согласия по условиям контракта и уже в этот четверг футболист должен пройти медицинское обследование и официально подписать годовой контракт.

Напомним, что Щенсный объявил о завершении карьеры 27 августа. Последним клубом Войцеха был "Ювентус", где он выступал с 2017 года. Также футболист защищал цвета таких команд как: "Арсенал", "Рома" и "Брентфорд".

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"Было бы неуважением, если бы я не рассматривал этот вариант". Щенсный прокомментировал слухи о подписании контракта с Барселоной
Барселона Войцех Щенсны
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Источник:
Мeczyki
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.09.2024 в 18:50
Я ж говорил....А ржавая шелезяка уже размечталась... Хороший вратарь, надеюсь за время небольшого отпуска/не тренерованности, не растерял свое мачтерство. Как говорится, мастерство не купишь в гастрономе и не пропьешь... Друг Роберт позволит адаптироваться. Ну а тот факт, что у Войцеха жена украинка (дедушки и бабушки из Тернополя, который был под поляками), и тот факт, что Войцех всегда поддерживал и поддерживает Украину, будет придавать особую истерику фанатам руЦкаГа мира, которые здесь тусуются под видом фанатов позорного реала.
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Комментарии 3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.09.2024 в 18:50
Я ж говорил....А ржавая шелезяка уже размечталась... Хороший вратарь, надеюсь за время небольшого отпуска/не тренерованности, не растерял свое мачтерство. Как говорится, мастерство не купишь в гастрономе и не пропьешь... Друг Роберт позволит адаптироваться. Ну а тот факт, что у Войцеха жена украинка (дедушки и бабушки из Тернополя, который был под поляками), и тот факт, что Войцех всегда поддерживал и поддерживает Украину, будет придавать особую истерику фанатам руЦкаГа мира, которые здесь тусуются под видом фанатов позорного реала.
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0
3
Dr. House (Поділля)
25.09.2024 в 18:57
Під@р, ти не говорив, ти тільки проносом сциш з Мундо Алєніо. Тебе , шизофренічний суч@онок півроку не було, коли пута ганебно вилітала від Найсильнішого Клубу Світу Реалу в Суперкопі, відсмоктувала в Чемпіонаті, нагиналася від Більбао в Кубку, смоктала від ЖКХ, коли РЕАЛ здобував чергову ЛЧ. Навіть Барсел@х із пєдофілом-трампістом там щось вякаі, і Альцик зі своєю коровою, а ти, шизоїд півкроку керлінг дивився, і боявся щось зпи@діти,а тут копита розправив, уйопок малолітній?. Пі@да буде тобі і твоїй к@нченій путі
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Algrab (Костопiль)
25.09.2024 в 18:59
Оленю, очікуємо на чергові 2-8...
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