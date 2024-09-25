Барселона договорилась о подписании контракта с польским голкипером, который недавно завершил карьеру - СМИ

Польский голкипер Войцех Щенсный подпишет контракт с "Барселоной".

Как пишет польский журналист Томаш Влодарчик для Meczyki, стороны уже достигли согласия по условиям контракта и уже в этот четверг футболист должен пройти медицинское обследование и официально подписать годовой контракт.

Напомним, что Щенсный объявил о завершении карьеры 27 августа. Последним клубом Войцеха был "Ювентус", где он выступал с 2017 года. Также футболист защищал цвета таких команд как: "Арсенал", "Рома" и "Брентфорд".