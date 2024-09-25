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Тренер Бетиса подтвердил, что арендованный у Барсы нападающий получил травму
Сейчас наши врачи проводят обследование (с)
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини подтвердил, что нападающий Витор Роке получил травму в матче против "Мальорки".
"Роке получил сильный удар по голеностопу. Вчера боль усилилась, и сейчас наши врачи проводят обследование, чтобы определить точный диагноз и сроки восстановления", — сказал специалист.
Напомним, что Витор - игрок "Барселоны", но в сезоне 2024/25 выступает за "Бетис" на правах аренды.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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