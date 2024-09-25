Тренер Бетиса подтвердил, что арендованный у Барсы нападающий получил травму

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини подтвердил, что нападающий Витор Роке получил травму в матче против "Мальорки".

"Роке получил сильный удар по голеностопу. Вчера боль усилилась, и сейчас наши врачи проводят обследование, чтобы определить точный диагноз и сроки восстановления", — сказал специалист.

Напомним, что Витор - игрок "Барселоны", но в сезоне 2024/25 выступает за "Бетис" на правах аренды.