Реконструкция Камп Ноу затягивается из-за проблем с инженерными коммуникациями

"Барселона" не сможет вернуться на "Камп Ноу" в декабре или январе, как планировала ранее.

Причиной задержки стали трудности с установкой инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электроснабжение.

Задержка работ с инженерными сетями существенно повлияла на общий план реконструкции, теперь "Барселона" планирует вернуться на "Камп Ноу" в апреле следующего года.