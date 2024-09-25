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Реконструкция Камп Ноу затягивается из-за проблем с инженерными коммуникациями

Испания

Барселона откладывает возвращение на домашний стадион до апреля

Реконструкция Камп Ноу затягивается из-за проблем с инженерными коммуникациями

fc barcelona

Новина українською

"Барселона" не сможет вернуться на "Камп Ноу" в декабре или январе, как планировала ранее.

Причиной задержки стали трудности с установкой инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электроснабжение.

Задержка работ с инженерными сетями существенно повлияла на общий план реконструкции, теперь "Барселона" планирует вернуться на "Камп Ноу" в апреле следующего года.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
25.09.2024 в 20:43
Все просто как апельсин. Денег у каталонских нищебродов нет. Обратитесь к волшебнику Носову. Он поможет. Он добрый!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
25.09.2024 в 20:43
Все просто как апельсин. Денег у каталонских нищебродов нет. Обратитесь к волшебнику Носову. Он поможет. Он добрый!
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.09.2024 в 20:49
Жужа - старий пі.де.рас Їздив в Африку не раз. Там дуже страстний гамадрил Часто в зад його любив. Ставив раком жужу він, Був там "аут" був і "ін"... Самець залишив там багато сил Але від жужі він отримав апельсин.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.09.2024 в 20:40
На самом деле, эта публикация не соответствует действительности.Все на "Камп Ноу" идет согласно графика. А вот по тренировочную базу великой Барселоны, стадион "Сантьяго Бернабеу" обязательно нужно сказать. Перес пролетел на миллиард евро. Вкинул эти деньги на реконструкцию стадиона с целью зарабатывать там ещё и на концертах, но публика, которая живет по соседству, а это элита Мадрида, аристократы, сказали Пересу категорическое - "Фе!" Из-за шума... Теперь, старый дурачок отменят на год вперед концерты и возвращает деньги...
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