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Реконструкция Камп Ноу затягивается из-за проблем с инженерными коммуникациями
Барселона откладывает возвращение на домашний стадион до апреля
fc barcelona
"Барселона" не сможет вернуться на "Камп Ноу" в декабре или январе, как планировала ранее.
Причиной задержки стали трудности с установкой инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электроснабжение.
Задержка работ с инженерными сетями существенно повлияла на общий план реконструкции, теперь "Барселона" планирует вернуться на "Камп Ноу" в апреле следующего года.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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жажа_the_best (Харьков)
25.09.2024 в 20:43
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