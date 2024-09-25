Анчелотти может продлить контракт с Реалом, но при одном условии

Карло Анчелотти, который во вторник провел свой 300-й матч на посту главного тренера "Реала", может продлить сотрудничество с клубом.

По информации издания AS, специалист готов продлить свой контракт, который истекает летом 2026 года, при условии, что клуб предложит ему новый договор.

Напомним, что ранее испанские СМИ писали о том, что преемником Анчелотти в "Реале" может стать Хаби Алонсо, который сейчас работает главным тренером "Байера".