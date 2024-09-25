  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти может продлить контракт с Реалом, но при одном условии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти может продлить контракт с Реалом, но при одном условии

Испания

Карло может продолжить сотрудничество с клубом

Анчелотти может продлить контракт с Реалом, но при одном условии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти, который во вторник провел свой 300-й матч на посту главного тренера "Реала", может продлить сотрудничество с клубом.

По информации издания AS, специалист готов продлить свой контракт, который истекает летом 2026 года, при условии, что клуб предложит ему новый договор.

Напомним, что ранее испанские СМИ писали о том, что преемником Анчелотти в "Реале" может стать Хаби Алонсо, который сейчас работает главным тренером "Байера".

Читайте такжеАнчелотти установил тренерский рекорд Ла Лиги
По теме
yellow-arrow
Реконструкция Камп Ноу затягивается из-за проблем с инженерными коммуникациями
yellow-arrow
Тренер Бетиса подтвердил, что арендованный у Барсы нападающий получил травму
yellow-arrow
Нужна победа. Жирона - Райо Вальекано. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.09.2024 в 20:44
Как все мы знаем, любые важные моменты в любом договоре не выносят на всеобщее обозрение. Именно поэтому, под фразой - "предложит новый договор" все, кто знает кухню Фло Переса, понимают, что дословно от Анчелотти сказано так: "если и дальше будешь покупать трофеи и арбитров"...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.09.2024 в 20:44
Как все мы знаем, любые важные моменты в любом договоре не выносят на всеобщее обозрение. Именно поэтому, под фразой - "предложит новый договор" все, кто знает кухню Фло Переса, понимают, что дословно от Анчелотти сказано так: "если и дальше будешь покупать трофеи и арбитров"...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости