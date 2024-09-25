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Анчелотти может продлить контракт с Реалом, но при одном условии
Карло может продолжить сотрудничество с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти, который во вторник провел свой 300-й матч на посту главного тренера "Реала", может продлить сотрудничество с клубом.
По информации издания AS, специалист готов продлить свой контракт, который истекает летом 2026 года, при условии, что клуб предложит ему новый договор.
Напомним, что ранее испанские СМИ писали о том, что преемником Анчелотти в "Реале" может стать Хаби Алонсо, который сейчас работает главным тренером "Байера".
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.09.2024 в 20:44
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