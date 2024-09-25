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Sofascore и Whoscored оценили выступление Цыганкова в матче против Райо Вальекано
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 сентября, "Жирона" сыграла против "Райо Вальекано" в рамках седьмого тура Ла Лиги.
Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе хозяев.
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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинца в 7.1 (Sofascore) и 6.7 (Whoscored).
Виктор преуспел в 4 удачных обводках, выиграл одно воздушное единоборство, получил желтую карточку, сделал 55 касаний мяча и отдал 78% точных передач.
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