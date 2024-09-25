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Примера. Жирона — Райо Вальекано 0:0. Полуторачасовая осада без результата

Испания

Цыганков неплох, но этого мало

Примера. Жирона — Райо Вальекано 0:0. Полуторачасовая осада без результата

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" на своем поле доминировала, но не победила "Райо Вальекано".

По сути, в этом матче мадридцы не атаковали. То ли у них не получилось, то ли таков был план, но "Райо" просидел полтора часа в защите.

Мяч все время был у "Жироны", но остроты было меньше, чем хотелось Мичелу.

В первом тайме каталонцы создали два удобных шанса — и оба запорол Ясер Асприлья, который и подачу не замкнул, и пас от Цыганкова не принял, который отдавал прямо на ворота.

После перерыва Виктор попробовал уже сам забить, но со штрафного исполнил мягко, и вратарь отбил. Еще одна дальняя попытка пришлась выше цели.

Также метров с 23-х прикладывался Асприлья — мяч потряс крестовину.

Наконец, Мигель Гутьеррес из центра штрафной пробил выше, а Стуани не замкнул отменную подачу Цыганкова — его удар больше походил на вынос.

Вот, собственно, и все. Понятно, что весной этого бы с лихвой хватило каталонцам для победы, но сейчас у них три кряду поражения, и уверенность не так высока. Вдобавок в этом обновленном составе нету бомбардира а-ля Довбик — Абель Руис много борется, предлагает себя, но это не то.

Отсюда и итоговые 0:0 — далеко не тот результат, на который рассчитывали на "Монтиливи". Очков у "Жироны" после них стало 8, это 12-е место. У "Райо" - 9 баллов и 10-я строчка.

7-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Райо Вальекано" - 0:0

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Цыганков, Мартин, Эррера, Хиль (Данжума, 67) — Асприлья (Мизегуй, 75), Абель Руис (Стуани, 67)

"Райо Вальекано": Баталья — Балью, Лежен, Мумин, Чаваррия (де Фрутос, 33) — Рациу, Педро Диас (Гумбау, 46), Валентин, Эмбарба (Альваро Гарсия, 60) — Паласон (Унаи Лопес, 46), Камельо (Нтека, 78)

Предупреждения: Цыганков, 20, Абель, Руис, 58, Эррера, 83 — Педро Диас, 45, Балью, 89, Рациу, 90+2

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Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
25.09.2024 в 22:05
Дивився гру - Блінд, Мартін і Циганков були найкращі. Якби той Аспрійя і Стуані були трохи більш зібрані в моментах, то Жирона б виграла і доволі легко.
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PiterCantrope (Франківськ)
25.09.2024 в 22:05
Дивився гру - Блінд, Мартін і Циганков були найкращі. Якби той Аспрійя і Стуані були трохи більш зібрані в моментах, то Жирона б виграла і доволі легко.
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