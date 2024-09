Примера. Жирона — Райо Вальекано 0:0. Полуторачасовая осада без результата

"Жирона" на своем поле доминировала, но не победила "Райо Вальекано".

По сути, в этом матче мадридцы не атаковали. То ли у них не получилось, то ли таков был план, но "Райо" просидел полтора часа в защите.

Мяч все время был у "Жироны", но остроты было меньше, чем хотелось Мичелу.

В первом тайме каталонцы создали два удобных шанса — и оба запорол Ясер Асприлья, который и подачу не замкнул, и пас от Цыганкова не принял, который отдавал прямо на ворота.

После перерыва Виктор попробовал уже сам забить, но со штрафного исполнил мягко, и вратарь отбил. Еще одна дальняя попытка пришлась выше цели.

Также метров с 23-х прикладывался Асприлья — мяч потряс крестовину.

Наконец, Мигель Гутьеррес из центра штрафной пробил выше, а Стуани не замкнул отменную подачу Цыганкова — его удар больше походил на вынос.

