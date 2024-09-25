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Ла Лига объявила имена трех претендентов на звание лучшего тренера сентября

Испания
Обновлено

Кто станет лучшим в сентябре?

Ла Лига объявила имена трех претендентов на звание лучшего тренера сентября

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Ла Лига объявила имена тренеров, которые претендуют на звание лучшего тренера месяца в сентябре.

  • Карло Анчелотти ("Реал Мадрид");
  • Ханси Флик ("Барселона");
  • Эрнесто Вальверде ("Атлетик Бильбао").

Сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея 19 очков. "Реал" на втором месте с 17 баллами, а „Атлетик“ занимает третью позицию - 13.

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