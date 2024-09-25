Ла Лига объявила имена трех претендентов на звание лучшего тренера сентября

Ла Лига объявила имена тренеров, которые претендуют на звание лучшего тренера месяца в сентябре.

Карло Анчелотти ("Реал Мадрид");

Ханси Флик ("Барселона");

Эрнесто Вальверде ("Атлетик Бильбао").

Сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея 19 очков. "Реал" на втором месте с 17 баллами, а „Атлетик“ занимает третью позицию - 13.