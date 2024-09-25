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Альварес - о переходе в Атлетико Мадрид: Это было решение, которое я принял не сразу

Испания

Футболист рассказал, почему выбрал именно испанский клуб

Альварес - о переходе в Атлетико Мадрид: Это было решение, которое я принял не сразу

Getty Images

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Аргентинский форвард Хулиан Альварес, который этим летом перешел из "Манчестер Сити" в "Атлетико Мадрид", рассказал, почему выбрал испанский клуб.

"Это было решение, которое я принял не сразу. Я родился с самыми близкими людьми. Ребята из команды, в частности Антуан Гризманн, рассказали мне о невероятной атмосфере в клубе и о том, какие здесь горячие болельщики.

Симеоне - это тренер, который всегда толкает тебя вперед. Он помогает футболистам развиваться и становиться лучше".

"Атлетико Мадрид" приобрел Альвареса у "Манчестер Сити" за 75 млн евро.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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