Примера. Барселона — Хетафе 1:0. Победили даже пешком

"Барселона" минимально по счету и очень уверенно по игре одолела дома "Хетафе".

Каталонцы со старта выглядели уставшими, темп предложили низкий, и это помогало гостям держаться в обороне, не допускать много опасных моментов.

Возможно, "Хета" даже выдержал бы первый тайм, но на 19-й минуте вратарь Сория ошибся на выходе и сбросил мяч на Левандовского — тот легко поразил пустые ворота.

19 - @FCBarcelona´s @lewy_official ???????? has scored his first goal against #GetafeCF in #LaLiga (4 games) and has already scored against 19 of the 22 opponents he has faced so far in the competition, failing only against Las Palmas, Real Madrid and Almería. Success. pic.twitter.com/5ZePIQeCcQ