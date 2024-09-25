Примера. Барселона — Хетафе 1:0. Победили даже пешком

"Барселона" минимально по счету и очень уверенно по игре одолела дома "Хетафе".

Каталонцы со старта выглядели уставшими, темп предложили низкий, и это помогало гостям держаться в обороне, не допускать много опасных моментов.

Возможно, "Хета" даже выдержал бы первый тайм, но на 19-й минуте вратарь Сория ошибся на выходе и сбросил мяч на Левандовского — тот легко поразил пустые ворота.

19 - @FCBarcelona´s @lewy_official ???????? has scored his first goal against #GetafeCF in #LaLiga (4 games) and has already scored against 19 of the 22 opponents he has faced so far in the competition, failing only against Las Palmas, Real Madrid and Almería. Success. pic.twitter.com/5ZePIQeCcQ — OptaJose (@OptaJose) September 25, 2024

Чуть позже Сория еще и Ямалю чуть гол не подарил, но там мяч полетел мимо.

У синих в нападении — только спорадичные попытки Уче и Карлеса Переса, которые никак не связывались в цельную картину.

И нет, второй тайм ничего нового не принес. "Хетафе" так и завершил матч с одним ударом в створ ворот, который трудно вспомнить, а "Барса" продолжала атаковать позиционно, но неспешно и с минимумом остроты.

Самый яркий эпизод второй половины — крученый удар Ямаля и сэйв Сории.

Самые удобные шансы — у Эрика Гарсии и Рафиньи, но оба умудрились промахнуться по воротам с нескольких метров.

What a potential banger by Lamine Yamal! pic.twitter.com/NDGts4Rd9k — Nasim (@FCB_NASIM) September 25, 2024

Впрочем, это такое, не беда. Победа есть и победа, и у "Барсы" теперь идеальное 21 очко после 7 туров. Еще одна победа — и будет повторение клубного рекорда.

Касательно "Хетафе", то он предпоследний с 4 баллами, и сегодня мы увидели, почему это так. Поразительно серая команда.

7-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Левандовский, 19

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси (Форт, 88), Иньиго Мартинес, Бальде (Мартин, 88) — Касадо, Эрик Гарсия, Торре (Ферран Торрес, 63) — Ямаль, Левандовский (Педри, 77), Рафинья

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам (Рико, 87), Беррокаль, Альдерете — Карлес Перес, Сантьяго (Арамбарри, 63), Милья, Сола (Кейта, 63) — Аленья (Майораль, 63), Уче (Йылдырым, 80)

Предупреждения: Рафинья, 79 — Арамбарри, 69