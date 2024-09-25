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Примера. Барселона — Хетафе 1:0. Победили даже пешком

Испания

Седьмая победа в семи турах для Блауграны

Примера. Барселона — Хетафе 1:0. Победили даже пешком

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" минимально по счету и очень уверенно по игре одолела дома "Хетафе".

Каталонцы со старта выглядели уставшими, темп предложили низкий, и это помогало гостям держаться в обороне, не допускать много опасных моментов.

Возможно, "Хета" даже выдержал бы первый тайм, но на 19-й минуте вратарь Сория ошибся на выходе и сбросил мяч на Левандовского — тот легко поразил пустые ворота.

Чуть позже Сория еще и Ямалю чуть гол не подарил, но там мяч полетел мимо.

У синих в нападении — только спорадичные попытки Уче и Карлеса Переса, которые никак не связывались в цельную картину.

И нет, второй тайм ничего нового не принес. "Хетафе" так и завершил матч с одним ударом в створ ворот, который трудно вспомнить, а "Барса" продолжала атаковать позиционно, но неспешно и с минимумом остроты.

Самый яркий эпизод второй половины — крученый удар Ямаля и сэйв Сории.

Самые удобные шансы — у Эрика Гарсии и Рафиньи, но оба умудрились промахнуться по воротам с нескольких метров.

Впрочем, это такое, не беда. Победа есть и победа, и у "Барсы" теперь идеальное 21 очко после 7 туров. Еще одна победа — и будет повторение клубного рекорда.

Касательно "Хетафе", то он предпоследний с 4 баллами, и сегодня мы увидели, почему это так. Поразительно серая команда.

7-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Левандовский, 19

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси (Форт, 88), Иньиго Мартинес, Бальде (Мартин, 88) — Касадо, Эрик Гарсия, Торре (Ферран Торрес, 63) — Ямаль, Левандовский (Педри, 77), Рафинья

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам (Рико, 87), Беррокаль, Альдерете — Карлес Перес, Сантьяго (Арамбарри, 63), Милья, Сола (Кейта, 63) — Аленья (Майораль, 63), Уче (Йылдырым, 80)

Предупреждения: Рафинья, 79 — Арамбарри, 69

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Барселона Хетафе
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
26.09.2024 в 00:02
Так важко всіх обводити стоячи на місці... Чи господарі занадто повірили, що перемогу у них у кишені або ривок у попередньому матчі "потребував відпочинку" Утім і на другій швидкості змарнувавши не один момент втримали переможний рахунок. +3 а чого не було потужної гри потрібно тренерському штабу розібратися!
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Spokoyno (Київ)
26.09.2024 в 00:02
Так важко всіх обводити стоячи на місці... Чи господарі занадто повірили, що перемогу у них у кишені або ривок у попередньому матчі "потребував відпочинку" Утім і на другій швидкості змарнувавши не один момент втримали переможний рахунок. +3 а чого не було потужної гри потрібно тренерському штабу розібратися!
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Вarcelinius
25.09.2024 в 23:59
Победа! Ура!
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Вarcelinius
25.09.2024 в 23:58
Представляю, представляю, как металишка напихал куёв Майоралю.
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