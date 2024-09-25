Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Барселона — Хетафе 1:0. Победили даже пешком
Седьмая победа в семи турах для Блауграны
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" минимально по счету и очень уверенно по игре одолела дома "Хетафе".
Каталонцы со старта выглядели уставшими, темп предложили низкий, и это помогало гостям держаться в обороне, не допускать много опасных моментов.
Возможно, "Хета" даже выдержал бы первый тайм, но на 19-й минуте вратарь Сория ошибся на выходе и сбросил мяч на Левандовского — тот легко поразил пустые ворота.
19 - @FCBarcelona´s @lewy_official ???????? has scored his first goal against #GetafeCF in #LaLiga (4 games) and has already scored against 19 of the 22 opponents he has faced so far in the competition, failing only against Las Palmas, Real Madrid and Almería. Success. pic.twitter.com/5ZePIQeCcQ— OptaJose (@OptaJose) September 25, 2024
Чуть позже Сория еще и Ямалю чуть гол не подарил, но там мяч полетел мимо.
У синих в нападении — только спорадичные попытки Уче и Карлеса Переса, которые никак не связывались в цельную картину.
И нет, второй тайм ничего нового не принес. "Хетафе" так и завершил матч с одним ударом в створ ворот, который трудно вспомнить, а "Барса" продолжала атаковать позиционно, но неспешно и с минимумом остроты.
Самый яркий эпизод второй половины — крученый удар Ямаля и сэйв Сории.
Самые удобные шансы — у Эрика Гарсии и Рафиньи, но оба умудрились промахнуться по воротам с нескольких метров.
What a potential banger by Lamine Yamal! pic.twitter.com/NDGts4Rd9k— Nasim (@FCB_NASIM) September 25, 2024
Впрочем, это такое, не беда. Победа есть и победа, и у "Барсы" теперь идеальное 21 очко после 7 туров. Еще одна победа — и будет повторение клубного рекорда.
Касательно "Хетафе", то он предпоследний с 4 баллами, и сегодня мы увидели, почему это так. Поразительно серая команда.
7-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Левандовский, 19
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси (Форт, 88), Иньиго Мартинес, Бальде (Мартин, 88) — Касадо, Эрик Гарсия, Торре (Ферран Торрес, 63) — Ямаль, Левандовский (Педри, 77), Рафинья
"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам (Рико, 87), Беррокаль, Альдерете — Карлес Перес, Сантьяго (Арамбарри, 63), Милья, Сола (Кейта, 63) — Аленья (Майораль, 63), Уче (Йылдырым, 80)
Предупреждения: Рафинья, 79 — Арамбарри, 69
Популярное сейчас
- Динамо - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- "Сесть за стол переговоров". Китай озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Примеры для Довбика. Судьба действующих обладателей Пичичи после того, как они сразу сменили команду
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Комментарии 3