Мичел о ничьей с Райо: Футбол - это голы, а мы их не забили

Вчера "Жирона" расписала нулевую ничью "Райо Вальекано" и не сумела существенно улучшить свое турнирное положение в Ла Лиге - 12-е место. Главный тренер каталонцев Мичел после поединка отметил, что его подопечные после нескольких поражений подряд сумели продемонстрировать хорошую игру.

"Футбол - это голы, а мы их не забили. Мы многое делали хорошо, преодолели их прессинг и закрыли их, что может сделать только "Барса". Они не бегали, а нам не хватало эффективности, не хватало качества в последнем пасе или передаче, но у нас было два или три голевых момента. Если подытожить последние несколько игр, то может сложиться впечатление, что команда играет не очень хорошо, но мы играли хорошо. Футбол - это результат, а также игра, и эта игра была хорошей. С "Валенсией" мы ничего не создали, и я волновался, но против "Райо" мы сделали это. Мы не были хороши в последней трети поля, потому что мы не были хороши в пасах, или в принятии решений и т.д. Мы не забили гол. С таким уровнем игры, с таким потенциалом команды, вместо одиннадцати ударов по воротам их должно быть вдвое больше. Нужно все время идти на ворота соперника, но я не могу ни в чем упрекнуть игроков", - цитирует Мичела Marca.

Добавим, что следующий матч "Жирона" проведет 29 сентября на выезде против "Сельты".