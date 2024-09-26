Флик - после 1:0 против Хетафе: Иногда такое бывает, что мяч не хочет заходить в ворота

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над "Хетафе" (1:0) в чемпионате Испании.

"Против "Хетафе" нормально испытывать трудности. Это отличная оборонительная команда, но я очень горжусь. Мои игроки боролись 90 минут. Также горд и за болельщиков, которые поняли, что они нам нужны.

Иногда такое бывает, что мяч не хочет заходить в ворота, но мы хорошо распорядились своим шансом, в отличие от соперника.

"Хетафе" очень хорош в защите и действовал компактно. Нам было непросто. Иногда нам не хватало скорости в комбинациях, и они могли закрыться. Но мы забили тот гол, который нам был нужен, и это радует", - приводит слова немца Marca.