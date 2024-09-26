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Флик - после 1:0 против Хетафе: Иногда такое бывает, что мяч не хочет заходить в ворота
Свой момент каталонцы нашли
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над "Хетафе" (1:0) в чемпионате Испании.
"Против "Хетафе" нормально испытывать трудности. Это отличная оборонительная команда, но я очень горжусь. Мои игроки боролись 90 минут. Также горд и за болельщиков, которые поняли, что они нам нужны.
Иногда такое бывает, что мяч не хочет заходить в ворота, но мы хорошо распорядились своим шансом, в отличие от соперника.
"Хетафе" очень хорош в защите и действовал компактно. Нам было непросто. Иногда нам не хватало скорости в комбинациях, и они могли закрыться. Но мы забили тот гол, который нам был нужен, и это радует", - приводит слова немца Marca.
По итогам 7 туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в активе 21 очко.
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