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Роберт Левандовский стал лучшим польским бомбардиром в Ла Лиге
И это он делает в свои 36 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Барселона" продолжила свою победную серию в чемпионате, переиграв дома "Хетафе" со счетом 1:0. Единственным автором забитого мяча стал Роберт Левандовский, для которого это уже 7 гол в этом сезоне. Впрочем, поляк отметился еще интересным достижением.
Как сообщают Meczyki.pl, форвард "сине-гранатовых" забил 49 голов в 76 матчах Ла Лиги, тем самым став лучшим польским бомбардиром испанского чемпионата. Предыдущий рекорд принадлежал Яну Урбану, который отличился 48 раз в футболке "Осасуны" (1989-1995 гг.).
???? OFICJALNIE: Robert Lewandowski NAJLEPSZYM polskim strzelcem w LaLiga! ????????— Meczyki.pl (@Meczykipl) September 25, 2024
⚽️ 49 - Robert Lewandowski
⚽️ 48 - Jan Urban
⚽️ 22 - Roman Kosecki
⚽️ 14 - Wojciech Kowalczyk
Kolejny rekord dla RL9 ???? pic.twitter.com/dnXiVVoRh8
Добавим, что с момента перехода в "Барселону", Роберт Левандовский забил 66 голов и отдал 19 ассистов в 103 поединках во всех турнирах. Кроме того, он выигрывал "Трофео Пичичи" как лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2022/23 (23 забитых мяча).
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