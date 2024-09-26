Роберт Левандовский стал лучшим польским бомбардиром в Ла Лиге

Вчера "Барселона" продолжила свою победную серию в чемпионате, переиграв дома "Хетафе" со счетом 1:0. Единственным автором забитого мяча стал Роберт Левандовский, для которого это уже 7 гол в этом сезоне. Впрочем, поляк отметился еще интересным достижением.

Как сообщают Meczyki.pl, форвард "сине-гранатовых" забил 49 голов в 76 матчах Ла Лиги, тем самым став лучшим польским бомбардиром испанского чемпионата. Предыдущий рекорд принадлежал Яну Урбану, который отличился 48 раз в футболке "Осасуны" (1989-1995 гг.).

???? OFICJALNIE: Robert Lewandowski NAJLEPSZYM polskim strzelcem w LaLiga! ????????



⚽️ 49 - Robert Lewandowski

⚽️ 48 - Jan Urban

⚽️ 22 - Roman Kosecki

⚽️ 14 - Wojciech Kowalczyk



Kolejny rekord dla RL9 ???? pic.twitter.com/dnXiVVoRh8 — Meczyki.pl (@Meczykipl) September 25, 2024

Добавим, что с момента перехода в "Барселону", Роберт Левандовский забил 66 голов и отдал 19 ассистов в 103 поединках во всех турнирах. Кроме того, он выигрывал "Трофео Пичичи" как лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2022/23 (23 забитых мяча).