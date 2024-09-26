  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Роберт Левандовский стал лучшим польским бомбардиром в Ла Лиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роберт Левандовский стал лучшим польским бомбардиром в Ла Лиге

Испания

И это он делает в свои 36 лет

Роберт Левандовский стал лучшим польским бомбардиром в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Барселона" продолжила свою победную серию в чемпионате, переиграв дома "Хетафе" со счетом 1:0. Единственным автором забитого мяча стал Роберт Левандовский, для которого это уже 7 гол в этом сезоне. Впрочем, поляк отметился еще интересным достижением.

Как сообщают Meczyki.pl, форвард "сине-гранатовых" забил 49 голов в 76 матчах Ла Лиги, тем самым став лучшим польским бомбардиром испанского чемпионата. Предыдущий рекорд принадлежал Яну Урбану, который отличился 48 раз в футболке "Осасуны" (1989-1995 гг.).

Добавим, что с момента перехода в "Барселону", Роберт Левандовский забил 66 голов и отдал 19 ассистов в 103 поединках во всех турнирах. Кроме того, он выигрывал "Трофео Пичичи" как лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2022/23 (23 забитых мяча).

По теме
yellow-arrow
Стало известно, кто сыграл ключевую роль в переговорах Барселоны c Щенсным
yellow-arrow
Мичел о ничьей с Райо: Футбол - это голы, а мы их не забили
yellow-arrow
Флик - после 1:0 против Хетафе: Иногда такое бывает, что мяч не хочет заходить в ворота
Роберт Левандовский Примера Барселона Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Meczyki.pl
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости