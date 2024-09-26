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Стало известно, кто сыграл ключевую роль в переговорах Барселоны c Щенсным
В дело вступил соотечественник
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский убедил своего соотечественника Войцеха Щенсного восстановить футбольную карьеру и присоединиться к "Барселоне". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Ранее
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На протяжении своей карьеры Войцех выступал за "Ювентус", "Рому", "Арсенал" и "Брентфорд".
Напомним, что у основного голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена диагностирован полный разрыв надколенного сухожилия, из-за чего немец может вылететь до конца сезона.
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