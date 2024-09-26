Анчелотти не верит, что ему удастся улучшить поведение Винисиуса на поле

После матча с "Алавесом" (3:2) в Ла Лиге главный тренер "Реала" Карло Анчелотти уже очередной раз в сезоне призвал своих футболистов быть более сдержанными в спорах с рефери.

В частности, наставник мадридского клуба был недоволен поведением Винисиуса Жуниора, который чудом не получил вторую желтую за то, что рассмеялся рефери в лицо, когда тот добавил шесть минут до матча. Всего бразилец получил уже 49 желтых карточек за время своих выступлений за "сливочных".

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Как рассказывает Sport, Карло Анчелотти и его помощник и сын Давиде Анчелотти пытались индивидуально работать с Винисиусом, и рассказывали ему о рисках безудержного поведения, однако изменить подход бразильца не удалось. В итоге, в тренерском штабе "Реала" просто смирились с неудачей.