  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти не верит, что ему удастся улучшить поведение Винисиуса на поле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти не верит, что ему удастся улучшить поведение Винисиуса на поле

Испания

Ничего не помогает

Анчелотти не верит, что ему удастся улучшить поведение Винисиуса на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После матча с "Алавесом" (3:2) в Ла Лиге главный тренер "Реала" Карло Анчелотти уже очередной раз в сезоне призвал своих футболистов быть более сдержанными в спорах с рефери.

В частности, наставник мадридского клуба был недоволен поведением Винисиуса Жуниора, который чудом не получил вторую желтую за то, что рассмеялся рефери в лицо, когда тот добавил шесть минут до матча. Всего бразилец получил уже 49 желтых карточек за время своих выступлений за "сливочных".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как рассказывает Sport, Карло Анчелотти и его помощник и сын Давиде Анчелотти пытались индивидуально работать с Винисиусом, и рассказывали ему о рисках безудержного поведения, однако изменить подход бразильца не удалось. В итоге, в тренерском штабе "Реала" просто смирились с неудачей.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, кто сыграл ключевую роль в переговорах Барселоны c Щенсным
yellow-arrow
Роберт Левандовский стал лучшим польским бомбардиром в Ла Лиге
yellow-arrow
Мичел о ничьей с Райо: Футбол - это голы, а мы их не забили
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
26.09.2024 в 16:10
Бо воно йобнуте на усю голову.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
26.09.2024 в 16:10
Бо воно йобнуте на усю голову.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости