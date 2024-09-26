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Барселона планирует построить специальный комплекс для игроков

Испания

Детали проекта еще разрабатываются

Барселона планирует построить специальный комплекс для игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку продолжает работать над трансформацией клуба.

Попы финансовые ограничения, Деку, хочет создать идеальные условия для футболистов "Барселоны". Клуб планирует построить специальный комплекс, где игроки смогут сосредоточиться перед матчами и восстановиться после них.

Детали проекта еще разрабатываются. "Барселона" ищет оптимальное месторасположение для нового комплекса.

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Деку Барселона
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
26.09.2024 в 17:33
Нехай обов'язково побудують клітку для Монреальського Оленя...На це грошенят має вистачити...
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1
0
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Комментарии 3
Algrab (Костопiль)
26.09.2024 в 17:33
Нехай обов'язково побудують клітку для Монреальського Оленя...На це грошенят має вистачити...
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 17:38
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 17:23
Долги когда возвращать планируете? Строители клоунов....
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2
0

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