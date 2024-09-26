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Барселона планирует построить специальный комплекс для игроков
Детали проекта еще разрабатываются
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку продолжает работать над трансформацией клуба.
Попы финансовые ограничения, Деку, хочет создать идеальные условия для футболистов "Барселоны". Клуб планирует построить специальный комплекс, где игроки смогут сосредоточиться перед матчами и восстановиться после них.
Детали проекта еще разрабатываются. "Барселона" ищет оптимальное месторасположение для нового комплекса.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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Algrab (Костопiль)
26.09.2024 в 17:33
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